Francesca De André denuncia e il padre Cristiano la affonda: ''Metta la testa a posto, punto più basso raggiunto''

Cristiano De André non appare particolarmente solidale dopo la denuncia della figlia Francesca a Giorgio Tambellini.

Francesca De André ha rischiato la vita per colpa dell’ex compagno Giorgio Tambellini, una persona che alla difficoltà risponde con la violenza e che ora potrebbe trascorrere in carcere un bel po’ d’anni. L’opinione pubblica si è stretta attorno all’ex gieffina, augurando a Francesca di trovare la propria pace e andare avanti, mentre il padre Cristiano è apparso ben meno clemente di quanto tutti si sarebbero aspettati.

Cristiano De André rompe il silenzio sulla figlia Francesca

È una storia agghiacciante quella raccontata da Francesca De André a proposito del rapporto con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini, ovvero un rapporto fatto di discussioni ben oltre il limite del consentito, e percosse che l’ultima volta hanno portato la nipote di Faber vicino alla morte. Francesca ha raccontato di essersi salvata per miracolo grazie alla sua vicina e di aver denunciato Giorgio e la sua violenza inaudita dopo una prognosi che ha spaventato anche il personale medico per la brutalità. Francesca ha raccontato ai Fatti Vostri:

“Io ho avuto un trauma cranico importante, i carabinieri l’hanno colto in flagrante. In realtà quando io ho perso i sensi , lui ha preso il mio cellulare ed è stato lui a chiamare i carabinieri. Volendo fare la parte di quello che era stato lui aggredito, che io ero impazzita e mi stavo picchiando da sola. Poi è entrato dentro casa e ha continuato con le percosse, con i calci. Io nel mio riprendermi, cercavo con tutte le forze di urlare aiuto. Fino a quando una vicina mi ha sentita, si è avvicinata e lui è scappato con il mio cellulare. Io per un attimo, mentre lui mi picchiava, ho detto: “Non ci arrivo a domani mattina”. Ero convinta.”

Mentre l’opinione pubblica si è stretta attorno a Francesca, immedesimandosi in una ragazza forte e decisa, che ha scambiato l’amore per una relazione distorta come purtroppo capita a tante persone, il padre Cristiano si è mostrato meno compassionevole e, intervistato dal Corriera della Sera, parla così di quanto accaduto alla figlia Francesca:

“E’ un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”.