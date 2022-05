Gossip TV

L’ex gieffina, figlia del cantautore Cristiano De Andrè, ospite da Salvo Sottile: "Ho toccato realmente il fondo, sono stata tra la vita e la morte"

Francesca De André è stata ospite questa mattina ai Fatti Vostri, il programma d'attualità e di intrattenimento di Rai 2, condotto da Salvo Sottile.

Francesca De Andrè ai Fatti Vostri racconta tutte le violenze che ha subito da parte del suo ex fidanzato

L'ex gieffina e nipote del cantautore Fabrizio De André, ha raccontato le violenze subite da parte del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. La scorsa settimana, la 32enne genovese ha rivelato per la prima volta al settimanale Chi di aver essere stata ad un passo dalla morte, in seguito all'ulima aggressione subita da Tambellini, contro il quale, oltre ad un ordine restrittivo nei confronti della sua ex fidanzatam è stato aperto ha aperto un fascicolo dalla Procura di Lucca per aggressione e maltrattamenti.

Nello studio di Salvo Sottile, la De Andrè ha raccontato l'inferno vissuto con il suo ex:

"L’ho conosciuto tramite amici in comune ed è nata una relazione che non è cominciata da subito con queste violenze. E’ andata in modo graduale la cosa.. [....] probabilmente non se lo sarebbe mai aspettato nessuno che mi sarei ritrovata in una condizione del genere. Motivo per cui sono felice di essere qui a parlarne. Quello che sto facendo non è un voler trasmettere pena nei confronti di qualcuno, ma mandare un messaggio importante. Ovvero che io per prima, nonostante sia una donna forte, non mi sono resa conto di essermi ritrovata in un meccanismo del genere. L’ho capito solo adesso, quando ho toccato il fondo tra la vita e la morte."

Dopo aver partecipato al reality Grande Fratello nel 2019, sono iniziati i problemi con Tambellini, "un'escalation di fase alterne" che con l'andare del tempo sono peggiorate sempre di più nella violenza:

"Proprio dopo il Grande Fratello sono iniziati i problemi. E’ iniziato tutto dopo. E’ stato un escalation di fasi alterne, come le chiamo io, “ON-OFF”. Nel senso, quando c’era la normalità io vedevo questa persona come buona, con un potenziale da poter tirare ancora più fuori, che era il mio intento da crocerossina. Con dei problemi che pensavo di poterlo aiutare a risolvere. E da lì è iniziata una serie di avvenimenti che sono diventati sempre più frequenti dove c’erano dei blackout. Quindi dal nulla, senza motivo io non ero più Francesca, diventavo la “De André“. E venivano fuori delle insicurezze, una rabbia, la violenza .Io per prima, che faccio l’opinionista, mi sono ritrovata in dei salotti televisivi a parlare di violenza sulle donne, quando io per prima vivevo in quel meccanismo e non me ne rendevo conto. Pensavo: “No, la mia situazione è diversa. No, sicuramente non l’ha fatto apposta. No, sicuramente adesso non lo rifarà più, sicuramente non voleva farmi così male”. E poi avevo paura, paura di dirlo."

E ancora:

Le botte cominciavano senza motivo, senza una motivazione reale. Forse da me non se lo aspetterebbe nessuno perché sono una che non le manda a dire, che reagisce, che risponde, che discute, ma ormai avevo imparato a riconoscere talmente bene quegli occhi che la paura mi bloccava al punto da non parlare neanche. Le uniche volte che sono riuscita a cercare di tenerlo lontano quando voleva continuare a mettermi le mani addosso, era prendere con tutta la forza che avevo il cellulare e e registrarlo. Per incutere timore in lui e sperare che la smettesse.

"Avevo paura perché le poche volte che mi sono rivolta alle persone vicine a lui non sono stata creduta. Veniva creduto lui con le sue versioni. Io mi facevo prendere dai sensi di colpa, dicevo:” Lui ha già dei precedenti, ha un figlio, devo essere proprio io quella che lo rovina?”. Ti crei una sorta di giustificazioni, ma in realtà è paura.

Infine, l'ultima, gravissima violenza subita:

"Io ho avuto un trauma cranico importante, i carabinieri l’hanno colto in flagrante. In realtà quando io ho perso i sensi , lui ha preso il mio cellulare ed è stato lui a chiamare i carabinieri. Volendo fare la parte di quello che era stato lui aggredito, che io ero impazzita e mi stavo picchiando da sola. Poi è entrato dentro casa e ha continuato con le percosse, con i calci. Io nel mio riprendermi, cercavo con tutte le forze di urlare aiuto. Fino a quando una vicina mi ha sentita, si è avvicinata e lui è scappato con il mio cellulare. Io per un attimo, mentre lui mi picchiava, ho detto: “Non ci arrivo a domani mattina”. Ero convinta."