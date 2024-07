Filippo Bisciglia e Pamela Camassa nessuno idillio tra loro, "Lei sa tutto, non è una vittima", l'indiscrezione

Gossip TV

Non sarebbe tutto rosa e fiori tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, una delle coppie dello spettacolo più longeve e amate del piccolo schermo.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: "lui fa il panico, lei non è una vittima"

La storia d'amore è inizia nel 2006. Durante quell'anno, Filippo era ancora legato sentimentalmente a Simona Salvemini, con cui aveva condiviso l'esperienza del Grande Fratello. Tuttavia, durante una vacanza in montagna, Filippo e Pamela si incontrarono e, secondo Simona, tra loro nacque qualcosa di speciale. Simona ha raccontato che Filippo non l'ha mai ammesso, ma lei sospettava che lui l'avesse lasciata per stare con Pamela. Questo sospetto era alimentato dal modo in cui Filippo parlava di Pamela, descrivendola sempre in termini molto positivi.

Nel 2008, Filippo e Pamela ufficializzano la loro relazione. Da quel momento in poi, la coppia ha vissuto insieme alti e bassi, ma è riuscita a mantenere una solida unione. Nonostante le difficoltà, sono riusciti a superare i momenti di crisi e a sostenersi reciprocamente. Uno degli episodi più noti della loro relazione riguarda la partecipazione di Pamela alla prima edizione del reality show La Talpa nel 2008. Durante il programma, Filippo, geloso, ha causato l'uscita di Pamela dallo show. La coppia ha anche condiviso esperienze lavorative, partecipando insieme alla prima edizione di Amici Celebrities vinta proprio dalla Camassa.

Bisciglia, alla guida per l'undicesima volta di Tempation Island che sta facendo il record di ascolti su Canale 5, è stato oggetto di considerazioni poco edificanti da parte dell'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

"Tra qualche anno ce lo troviamo (a Temptation Island, ndr) insieme a Pamela nel falò di confronto. Quanto fa il panico tra Roma e Milano. Lei (Pamela Camassa) sa tutto, non è una vittima."