Filippo Bisciglia e lo sketch in pieno stile Temptation Island: gli esilaranti video insieme al nipote e alla fidanzata

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, si è reso protagonista di alcuni divertenti video in cui ricrea la scena del falò: questa volta i protagonisti sono suo nipote e la sua fidanzata!

Filippo Bisciglia è l'amatissimo conduttore di Temptation Island, il docu-reality che infiamma l'estate di Canale5 da oramai 10 stagioni. La sua presenza nel programma è una delle costanti della trasmissione ed è diventata iconica la frase che pronuncia di fronte ai concorrenti quando ha qualcosa di scabroso da mostrargli: "Ho un video per te!". Insieme al nipote e alla sua fidanzata Bisciglia ha ricreato la scena del falò in alcuni video sui social che sono già diventati virali!

Filippo Bisciglia e lo sketch in pieno stile Temptation Island: gli esilaranti video con il nipote!

Mentre era a cena con il nipote, Luca, quest'ultimo gli ha chiesto se avesse qualcosa per lui e Bisciglia, cercando di non ridere, ha fatto finta di non capire:

"In che senso qualcosa...un video? Ma perché, ti sei fidanzato? Ah...e dove sta lei? A Ibiza, con le amiche?"

Dopo aver ascoltato la storia del nipote, Bisciglia ha guardato direttamente in camera con espressione preoccupata, come a lasciar intendere che ci fosse qualcosa che non va, in pieno stile Temptation Island. A sorpresa, i fan del programma hanno avuto anche una seconda parte dello sketch: questa volta i protagonisti sono stati il conduttore e la fidanzata del nipote: dopo essersi presentata, anche la ragazza ha chiesto al conduttore, fintamente spazientito, se per caso avesse un video per lei! Ecco cosa ha dichiarato il conduttore:

"Anche tu con questa storia? Non ce l'ho il video, ma perché dov'è Luca? Ah, in vacanza, con gli amici, a Mykonos? Ah beh..."

E, anche in questo caso, lo sketch si è concluso con un'espressione ironica e una musichetta divertente in sottofondo. Filippo Bisciglia è tra i conduttori più amati di Canale5 e il pubblico spera di vederlo tornare in tv anche per Temptation Island Winter, versione invernale del reality, ma al momento, nulla è ufficiale e sembra che possano esserci anche altre candidate al timone del programma, come Ilary Blasi e Lorella Cuccarini!