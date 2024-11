Festival di Sanremo, Verdone all’Ariston nella terza stagione della sua serie, accetterebbe di partecipare a quello di Conti?

Gossip TV

Carlo Verdone porta su Paramount + la terza stagione di Vita da Carlo e arriva al Festival di Sanremo, ma potrebbe accadere anche nella vita reale? Ecco come ha risposto l’attore.

Arriva su Paramount + la terza stagione di Vita da Carlo, la fortunata serie tv con Carlo Verdone e questa volta l’attore si troverà ad essere nominato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo. Un’esperienza assurda che Carlo ripeterebbe anche nella vita reale, magari durante il Festival di Carlo Conti? Ecco come ha commentato.

Carlo Verdone a Sanremo nella sua serie tv

Il 16 novembre 2024, torna in streaming su Paramount + “Vita da Carlo” la serie tv di Carlo Verdone che sta conoscendo uno straordinario successo. Nella prima stagione Verdone ha rischiato di diventare il sindaco di Roma, nella seconda si è trovato alle prese con la regia di un film autobiografico e ora l’attore approda al Festival di Sanremo e ovviamente non potrà filare tutto liscio. Grandi new entry Ema Stokholma che condurrà con lui la kermesse musicale d’Italia, ma anche Maccio Capatonda che avrà il ruolo di un invadente vicino di casa che metterà in difficoltà il protagonista. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo ha ammesso che questi nuovi ingressi sono stati per lui delle belle sorprese, soprattutto Maccio che ha un tipo di comicità quasi opposta a quella dell’attore.

Ma Verdone vorrebbe condurre il Festival di Sanremo anche nella vita reale? Questo anno la kermesse è passata nelle mani di Carlo Conti dopo l’addio di Amadeus, e ci saranno grandi novità, alcune già svelate come l’identità del co-conduttore della serata finale, ma anche cambiamenti di regolamento e poi tutta l’attesa è rivolta all’annuncio dell’identità dei Big in gara, ai quali si affiancheranno i primi classificati di Sanremo Giovani, che inizia proprio in questi giorni con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Carlo Verdone con Carlo Conti a Sanremo? Ecco come ha commentato

Mentre nella terza stagione della sua serie tv, Carlo Verdone diventa direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, nella vita reale l’attore ha confessato di non aver mai pensato a questo tipo di palco per lui. Non sono mancate le proposte, questo sia chiaro, come ha svelato lui in prima persona, dichiarando di aver detto no a fatica non sentendosi in equilibrio con questo ruolo.

“Mi offrirono di affiancare un conduttore, che mi pare fosse Pippo Baudo. Però francamente ho detto di no perché quello non è un palcoscenico adatto a me: io do il meglio solo se sono libero di fare le mie cose”.

Insomma, Verdone non sarà certamente ospite o co-conduttore della nuova stagione di Sanremo condotta da Conti, né tantomeno sogna di condurlo a sua volta. Non ci sarà neppure Barbara d’Urso, nonostante le voci insistenti sulla presenza della conduttrice partenopea dopo il successo riportato nella sua ospitata a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte.

