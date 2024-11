Sanremo 2025, Carlo Conti ha annunciato il co-conduttore della serata finale

Gossip TV

Carlo Conti ha rivelato il nome di uno dei co-conduttori della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio 2025.

Alessandro Cattelan co-conduttore dalla serata finale del Festival di Sanremo 2025

A guidare la kermesse canora tornerà Carlo Conti, già al timone delle edizioni del 2015, 2016 e 2017, e nuovamente impegnato nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Conti si appresta a raccogliere l’eredità importante lasciata da Amadeus, che ha ufficialmente lasciato Rai 1 per approdare sul Nove con il programma Chissà chi e La Corrida.

Durante l’ultima conferenza stampa dedicata alla presentazione di Sanremo Giovani, Conti ha svelato alcuni dettagli sulla nuova edizione del festival, un evento che attira sempre molta attenzione. La conferenza si è svolta alla vigilia di una puntata speciale che andrà in onda domani, 12 novembre, in seconda serata su RaiDue, nella quale saranno presentati i giovani talenti che si contenderanno l’accesso al festival.

Il prossimo 10 dicembre si terrà la semifinale, dove dodici giovani concorrenti si sfideranno per conquistare un posto nella serata speciale prevista per il 18 dicembre su Rai1. Nella serata finale si decreteranno i quattro artisti che entreranno a far parte della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Alla conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival è stato scelto Alessandro Cattelan. Il conduttore piemontese, è stato inoltre designato come co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2025.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Carlo Conti, durante la conferenza stampa. Rivolgendosi a Cattelan, ha detto:

“Quest’anno salirai sul palco di Sanremo. Venerdì sera si concluderà il Dopofestival e quindi sabato non avrai nulla da fare. Ecco perché sarai uno dei co-conduttori della serata finale del Festival.”