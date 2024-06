Festival di Sanremo, il figlio di Amadeus svela un retroscena sulle canzoni presentate all’Ariston

Gossip TV

José Sebastiani, figlio di Amadeus, svela un retroscena sulle canzoni presentate al Festival di Sanremo poi svela con quali cantanti ha fatto amicizia.

Il pubblico del Festival di Sanremo sentirà senza dubbio la mancanza di Amadeus, anche se l’energia di Carlo Conti è già contagiosa, ma ancora di più di José Sebastiani il figlio 15enne dell’ex direttore artistico, che è cresciuto sotto gli occhi di tutti anno dopo anno. Proprio lui ha raccontato qualche retroscena sulle canzoni presentate sul palco dell’Ariston e ha svelato con quali cantanti ha stretto amicizia.

Sanremo, José Sebastiani racconta un retroscena

Amadeus lascia la Rai per approdare a Nove e abbandona il timone della conduzione del Festival di Sanremo dopo anni di successi strepitosi. Sostituito da Carlo Conti, che ha firmato con i vertici di Vale Mazzini per due anni - si mormora che toccherà poi a Stefano De Martino prendere le redini della kermesse musicale - Amadeus lascia un vuoto nel cuore degli spettatori che avrebbe voluto vederlo ancora all’Ariston. I telespettatori rimangono anche la futura assenza di José Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanni Civitillo che abbiamo visto crescere anno dopo anno, sempre in prima fila vicino alla padre e spesso tirato in ballo dagli ospiti, come durante il monologo di Sabrina Ferilli, che rivelò che fu proprio il giovane a chiedere a suo padre di sceglierla come co-conduttrice. Ma non è tutto. José, ospite del podcast Il Paese dei Baroqui, ha ammesso che suo padre gli faceva anche ascoltare in anteprima alcune canzoni per saggiare la sua reazione.

“Quanto tempo impiega mio padre a preparare un Sanremo? Lui finisce con un Sanremo e dopo una settimana comincia a lavorare con l’altro. Lui non conduce e basta, ma fa anche il direttore artistico, quindi lavora moltissimo, dall’ascolto delle canzoni, alla sceneggiatura. Io cerco di sostenerlo come posso. Mi fa ascoltare qualche canzone e gli do qualche consiglio. Poi la scelta finale è sua. Sicuramente in qualche canzone sia del passato che di questo Sanremo sono stato influente. Ma fortunatamente c’ho sempre azzeccato”.

Josè, insomma, ha la stoffa del direttore artistico ma per vederlo all’Ariston bisognerà aspettare ancora diversi anni, dato che ora è poco più che un 15enne. Il figlio di Amadeus ha poi raccontato di aver conosciuto alcuni artisti e di aver stretto amicizia con loro, descrivendoli come artisti tra i più umili come La Sad, Geolier, Tananai, e i Bnkr 44.