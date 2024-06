Sanremo 2025, Carlo Conti svela il nuovo regolamento: "Meno canzoni, Big e nuove proposte separati!"

Gossip TV

Carlo Conti avrà il compito di dar vita alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 e ha già iniziato a svelar quali saranno i primi cambiamenti nel regolamento. Ecco cosa ha raccontato!

Mancano ancora diversi mesi prima che tutto sia pronto per il Festival di Sanremo 2025, ma Carlo Conti ha già iniziato a rivelare alcuni dettagli della prima edizione post-Amadeus e che vedrà il conduttore toscano nelle vesti di direttore artistico e padrone di casa. Intervistato da Giorgia Cardinaletti a Tg1MattinaEstate, Carlo Conti ha annunciato le prime novità che riguarderanno la prossima edizione della kermesse canora.

Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia le prime modifiche al regolamento!

Le ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo sono state tra le più seguite e apprezzate degli ultimi anni, grazie alla conduzione di Amadeus e all'incredibile macchina dello spettacolo messa in piedi da lui e dai suoi collaboratori. Sanremo è tornato a parlare ai giovani, accogliendo nelle fila dei Big tantissimi nuovi artisti usciti dai talent show e con un vasto seguito sui social, ma anche la presenza di co-conduttori e co-conduttrici e ospiti internazionali ha reso la settimana sanremese uno degli eventi dell'anno televisivo, generando pubblicità e introiti spettacolari per la Rai.

Perciò, quando Amadeus ha annunciato che avrebbe lasciato l'azienda di Viale Mazzini per andare sul NOVE, i vertici hanno compreso che sarebbe stato necessario trovare un sostituto che portasse ancora lustro alla kermesse canora italiana per eccellenza. Dopo diversi rumors e un toto nomi che ha visto in lista Stefano De Martino, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Maria De Filippi e molti altri, alla fine la scelta è ricaduta su Carlo Conti, già conduttore del Festival per tre edizioni, dal 2015 al 2017. Così, il 22 maggio, è arrivata la nomina ufficiale: Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo per il 2025 e il 2026.

Ospite, questa mattina, di TG1MattinaEstate, il conduttore ha svelato che ha tutta l'intenzione di apportare delle piccole modifiche al regolamento della kermesse canora. Come già anticipato, Carlo Conti ha annunciato che la durata delle 5 serate del Festival di Sanremo 2025 sarà nettamente inferiore a quelle degli ultimi anni.

Sanremo 2025, Carlo Conti conferma: "Meno canzoni, Big e nuove proposte separati"

Il conduttore ha ammesso che sono già arrivate le prime canzoni, anche attraverso Wahtaspp ed e-mail, ma che al momento la sua attenzione è focalizzata proprio sul regolamento del Festival di Sanremo 2025, mentre l'ascolto delle canzoni avverrà tra agosto e settembre.

"Sanremo va organizzato a step, prima con il regolamento, poi con le nuove proposte, i Big e chi ci sarà con me. La parte spettacolo sarà l'ultima cosa da scegliere. Da fine agosto a inizio settembre si inizia seriamente ad ascoltare i brani"

Conti ha anche attivamente smentito che al suo fianco come co-conduttori ci saranno Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi storici amici, definendo la notizia davvero "banale" se fosse stata vera. Tra le modifiche che apporterà per la nuova edizione della kermesse canora, Carlo Conti ha rivelato che sarà ridotto il numero delle canzoni in gara e che le nuove proposte e i Big torneranno a gareggiare in due categorie diverse:

"Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo"