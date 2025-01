Festival di Sanremo: Giorgia partecipa senza ritocchi fisici... e tecnici

Gossip TV

Prima della sua partecipazione tra i Big al Festival di Sanremo, Giorgia racconta al Corriere della Sera una singolare richiesta che ha fatto ma che le è stata vietata.

Una delle favorite al prossimo Festival di Sanremo è sicuramente Giorgia, una veterana che non ha certo bisogno di presentazioni e che parteciperà alla kermesse con una canzone intitolata La cura per me. Prima del festival, la cantante romana ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui tra le altre cose ha raccontato di una singolare richiesta fatta per il festival e che le è stata negata.. Vediamo di che si tratta.

Giorgia torna a Sanremo... senza qualcosa

Giorgia partecipa al Festival di Sanremo per la sesta volta, la settima se contiamo Sanremo Giovani, ed è una delle nostre cantanti più apprezzate nel mondo coi suoi 25 milioni di dischi venduti. Nel 1995 ha vinto al festival con la canzone Come saprei e adesso ci torna magari per fare il bis, anche se nell'intervista citata dice di augurarsi che il festival lo vinca "un pischello o una pischella", visto che lei le sue soddisfazioni se le è tolte. Ma c'è una cosa che aveva richiesto di poter utilizzare al festival e che le è stata negata, suscitando peraltro l'incredulità generale, visto che la sua voce non ha certo bisogno di "aiutini": l'auto-tune. Così lo ha raccontato: "Ho chiesto di cantare con l'auto-tune a Sanremo e si sono messi a ridere tutti, pensavano che scherzassi. Tutti, dal fonico al mio team, me lo hanno vietato. Mi sento discriminata perché sono nata nel secolo precedente", ha concluso Giorgia, riferendosi all'uso abbondante e distorto che ne fanno i rapper. Quanto alla canzone che porta al festival, La cura per me, Giorgia ne ha apprezzato la maturità, soprattutto di uno degli autori del testo, che altri non è che Blanco e che è molto giovane: "Blanco ha messo nel testo una consapevolezza che stupisce per la sua età". Dopo l'esperienza con X Factor potrebbe fare il bis, Pippo Baudo le ha detto che è brava anche come presentatrice e chissà, un giorno potrebbe anche salire sul palco dell'Ariston in un'altra veste, che non quella di cantante: "Lo farei anche come direttrice artistica. Conscia del fatto che se sbagli devi scappare in Costa Rica". Infine non manca un accenno ai ritocchi che molte (e molti) si fanno, cambiandosi i connotati, per non mostrare i segni dell'età (53 gli anni che ha compiuto): "Dico non alle punturine in viso. Casca tutto, ma si può vivere senza essere tutta tirata. Non avere più una faccia da ventenne in un'epoca in cui la faccia conta mi fa sentire un esempio per le altre donne". Che dire se non "brava Giorgia"?