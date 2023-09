Ferragnez, la verità sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e la reazione di Chiara Ferragni!

Gossip TV

L'ultima puntata di The Ferragnez, la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez, svela come sono andate le cose a Sanremo tra la coppia dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical. Ecco cosa è successo!

Il post-Festival di Sanremo 2023 è noto per aver visto montare il caso bacio Rosa Chemical-Fedez con conseguente (presunta e poi smentita) crisi tra i Ferragnez. Con la diffusione dell'ultimo episodio di The Ferragnez, la serie tv prodotta da Amazon Prime e incentrata sulla vita del rapper e dell'influencer Chiara Ferragni, il pubblico e i fan della coppia hanno finalmente scoperto la verità su ciò che è successo.

Ferragnez, l'ultimo episodio della serie svela la verità sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Nell'episodio di The Ferragnez si può assistere alla lite e alla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo il bacio con Rosa Chemical. Come riportato da Fanpage.it, nei primi minuti della puntata il rapper e la moglie discutono animatamente:

"Nello speciale vediamo Fedez seguire sua moglie dietro le quinte, con lei che gli dice imbarazzata: "Meno male che non dovevi fare ninete". "Mi dispiace", risponde lui, 'Sì, va beh, amore, però dai...Avevo detto di non fare casini'. A quel punto, Fedez dice: 'Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?'."

Questo scambio di battute, rivela il portale di informazione, si conclude poi con un'affermazione scocciata da parte dell'influencer: Chiara Ferragni, infatti, rivolgendosi ai suoi collaboratori esclama: "Che due co******, non lo possiamo portare da nessuna parte", confermando così che, per quanto infastidita, la bravata di Rosa Chemical e dell'inconsapevole marito non aveva provocato tra loro alcuna spaccatura.

Nel corso delle settimane successive al Festival, infatti, si diffusero diversi rumors di una crisi molto profonda tra i Ferragnez, tanto che si vociferava che il rapper avesse abbandonato casa. Solo a distanza di tempo la coppia svelò che non c'era alcuna crisi e che al contrario i due erano diventati ancora più uniti, soprattutto, a causa dei problemi di stress e affaticamento mentale di cui entrambi avevano sofferto.