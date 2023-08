Ferragnez, la coppia sommersa dalle critiche per l'episodio speciale della serie tv: Chiara Ferragni replica!

Gossip TV

I Ferragnez sono stati sommersi dalle critiche dopo la diffusione del trailer dell'episodio speciale della serie tv. Ecco come ha replicato Chiara Ferragni!

I Ferragnez sono di nuovo al centro delle polemiche, questa volta, per la diffusione del trailer dell'episodio speciale della serie che porta il loro nome e incentrata sulla vicenda del post-Sanremo. Sulla situazione ha deciso di intervenire Chiara Ferragni, rispondendo alle critiche rivolte a lei e al marito Fedez.

Ferragnez, valanga di critiche per la coppia dopo il trailer dell'episodio speciale della serie: ecco come ha risposto Chiara Ferragni

La serie tv prodotta da Amazon Prime e dedicata alle vicende della famiglia Ferragnez è tra le più chiacchierate del momento: nella giornata di ieri, 28 agosto, è stato diffuso il trailer dell'episodio speciale della serie tv, dedicato al periodo del Festival di Sanremo, quando Chiara Ferragni co- condusse il Festival con Amadeus e Fedez resto invischiato nella questione bacio con Rosa Chemical. Le settimane successive furono tutto meno che facili, con tanto di voci di possibile crisi e rottura tra i due.

Ma, furono i diretti interessati a smentire ogni rumor di crisi, rivelando che il post-Sanremo era stato un periodo particolarmente difficile per la loro coppia, dato che sia l'influencer che il rapper avevano dovuto fare i conti con l'eccessiva esposizione mediatica e una forte depressione. Anche se diverse malelingue rivelavano che i malumori nella coppia erano nati a causa della presenza troppo ingombrante del rapper, che durante la settimana sanremese era stato ospite del Festival, innescando la polemica con il bacio con Rosa Chemical.

L'episodio speciale della serie sarà dedicato proprio a quel periodo, ma il trailer ha mostrato che parte delle dicerie erano vere e ha, inoltre, scatenato diverse polemiche: i due coniugi, infatti, hanno affermato che ciò che vedranno nella serie è del tutto naturale e spontaneo, ma per il pubblico una simile affermazione non può certo essere ritenuta vera, al contrario, molti utenti del web credono che tutto sia studiato a tavolino.

Alle critiche ha deciso di rispondere Chiara Ferragni, la quale a un hater sul web ha così dichiarato:

"Guardati l'episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie"

Per scoprire se davvero è come afferma l'imprenditrice digitale, non ci resta che attendere il 14 settembre, data d'uscita dell'episodio su Prime Video.