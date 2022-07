Fedez torna a parlare del Tumore, poi spiazza su Chiara Ferragni!

Gossip TV

Fedez racconta come ha scoperto del tumore al pancreas e svela se il rapporto con Chiara Ferragni è cambiato dopo la malattia.

È stato un anno carico di emozioni per Fedez, che si è ritrovato a combattere contro un nemico silenzioso che avrebbe potuto cambiare per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Il rapper, fresco dal successo di Love Mi e in cima alle classifiche con “La Dolce Vita”, è tornato a parlare del tumore e svela come questa scoperta ha cambiato il rapporto con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez racconta come ha scoperto del tumore al pancreas

Marito e padre amorevole, cantante di successo e promotore di molte inziative sociali e solidali, Fedez è tra i Vip più seguiti su Instagram, dove si diverte a postare scorci della sua vita quotidiana con i figli Leone e Vittoria, e con la moglie Chiara Ferragni. Negli ultimi mesi, tuttavia, l’allegria è stata spazzata via dalla preoccupazione, dopo la diagnosi di un tumore al pancreas e un’intervento d’urgenza che ha sensibilmente fatto cambiare prospettiva al rapper. Intervistato da Vanity Fair, Fedez non ha nascosto di star vivendo un periodo di assestamento, e ha poi raccontato come ha scoperto il terribile male.

“Destino. Fortuna. La chiami come vuole. Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita. […] Ho avuto paura. Però ho voluto sapere tutto. Tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l’intervento. È durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento”.

Dopo questa scoperta, Fedez è riuscito a riallacciare i rapporti con J-Ax, l’amico con il quale ha condiviso anni di musica in cima alle classifiche, e ha ammesso che il suo rapporto con la moglie Chiara Ferragni è diventato ancora più solido.

“Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla pur di supportarti, di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”.