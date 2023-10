Fedez torna a casa: il rapper è stato dimesso dall'ospedale!

Gossip TV

Fedez è stato dimesso dall'ospedale Fratebenefratelli e può finalmente tornare a casa: vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Ricoverato 8 giorni fa all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia interna, il rapper Fedez è stato oggi, venerdì 6 ottobre, dimesso dalla struttura e può finalmente tornare a casa.

Fedez è stato dimesso dall'ospedale: il rapper torna a casa!

Poco più di una settimana fa, sui social si erano diffusi rumors di un ricovero d'emergenza di Fedez, un evento che aveva spinto la moglie, l'influencer Chiara Ferragni, a tornare in fretta e furia dalla Parigi Fashion Week con un volo per Milano insieme all'amica Chiara Biasi, a cui aveva dedicato una storia sui social per il sostegno e l'affetto in questa difficile situazione.

Anche il conduttore di Muschio Selvaggio, Davide Marra, aveva invitato i followers del podcast a mandare un abbraccio al rapper, non specificando, tuttavia, le ragioni dietro questa criptica frase. Dopo un'intera giornata di silenzio social, era stato lo stesso rapper a rompere il silenzio, rivelando ai fan di essere ricoverato al Fratebenefratelli per un'emorragia interna causata da due ulcere:

"Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita"

Dopo un primo momento in cui sembrava che il sanguinamento si fosse arrestato, il 1°ottobre il rapper era stato costretto a subire una nuova trasfusione, dopo un'attenta analisi e solo oggi è stato dimesso dall'ospedale. Gli ultimi esami hanno infatti dato buoni risultati e per i medici il rapper poteva finalmente tornare a casa e riabbracciare i figli Leone e Vittoria.