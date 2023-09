Fedez sui social dopo l'episodio speciale di The Ferragnez: la confessione shock del rapper

Gossip TV

Fedez è tornato a parlare sui social dopo le reazioni dei fan all'episodio speciale di The Ferragnez. Ecco cosa ha dichiarato!

L'iconico bacio tra Rosa Chemical e Fedez è stato fonte, per il rapper e la moglie Chiara Ferragni, di non pochi imbarazzi e polemiche, tanto che - a distanza di ormai diversi mesi - la loro serie disponibile su Prime Video, The Ferragnez, ha dedicato a quel momento un intero episodio speciale. Dopo la sua diffusione sulla piattaforma streaming, Fedez è tornato sui social per chiarire alcuni aspetti.

Fedez interviene sui social dopo l'episodio speciale di The Ferragnez

Sul palco dell'Ariston Fedez è stato coinvolto in un bacio appassionato da Rosa Chemical, scatenando la reazione indignata di Chiara Ferragni. Come ha svelato in anteprima Fanpage.it, dietro le quinte del teatro la coppia ha avuto una piccola discussione a causa dell'atteggiamento del rapper, ritenuto sconsiderato dall'influencer, e che avrebbe poi generato la famosa "crisi" di coppia.

In realtà, come poi rivelarono i Ferragnez, non c'era stata nessuna crisi, ma la pressione subita durante la settimana sanremese e le polemiche continue acui erano sottoposti li avevano spinti a isolarsi e cercare di ritrovare un proprio equilibrio. In seguito alla diffusione dell'episodio speciale della serie tv dedicata alla loro vita, Fedez è intervenuto sui social per rivelare alcuni retroscena importanti su quel momento: