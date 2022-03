Fedez operato all’ospedale San Raffaele di Milano: ''I prossimi giorni saranno cruciali''

Gossip TV

È arrivata la “giornata importante” preannunciata da Fedez su Instagram. Il cantante si è sottoposto ad un intervento, con lui moglie Chiara Ferragni.

Non ha fatto della sua malattia un mistero Fedez, il noto rapper e marito di Chiara Ferragni, che qualche giorno fa ha annunciato in lacrime su Instagram di doversi sottoporre ad un cammino medico difficile e destabilizzante per sconfiggere il male che l’ha colto all’improvviso. Oggi, nel giorno del primo compleanno della secondogenita Vittoria, Fedez si è sottoposto ad un’operazione all’ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez sottoposto ad un intervento

Con gli occhi arrossati dalle lacrime, la voce rotta dall’emozione e dal dolore, Fedez ha annunciato di essere malato. Un’informazione che il rapper ha voluto condividere con i suoi fan, che da sempre lo hanno supportato e si sono affezionati alla sua bellissima famiglia, composta dalla moglie Chiara Ferragni, e dai figli Leone e Vittoria. Oggi, nel giorno del primo anno di vita dell’adorata secondogenita, Fedez si è sottoposto ad un intervento all’ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso ospedale che aveva sostenuto durante i primi mesi di pandemia, lanciando una raccolta fondi con la moglie che diede frutto in un tempo record.

Poche ore fa, Fedez aveva annunciato l’arrivo di un giorno importante, assentandosi dai social per godere l’amore della sua famiglia, che si è stretta attorno a lui per cancellare la paura e infondergli coraggio. “Sottoposto a intervento chirurgico, i prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico”, si legge sul Corriere della Sera che ha lanciato l’ultimo aggiornamento sul cantante. Nel frattempo, Chiara posta una foto della famiglia riunita per festeggiare Vittoria, spiegando di aver anticipato il piccolo e intimo party sapendo che Fedez sarebbe stato oggi in ospedale.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”, ha scritto Ferragni, che oggi si è presentata in reparto in attesa della fine dell'intervento del marito.