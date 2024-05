Fedez, salta l'ospitata da Alessandro Cattelan, Fabrizio Corona svela: "E' al pronto soccorso"

Gossip TV

Nell'appuntamento di questa sera del nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale" sarebbe dovuto essere ospite Fedez che ha dato forfait a causa di un problema di salute. Secondo quanto ha riferito oggi Fabrizio Corona, il rapper milanese sarebbe stato nuovamente ricoverato d'urgenza al pronto soccorso.

In questi giorni, la Rai ha diffuso un comunicato in cui si annunciava che Fedez non sarebbe stato ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale", previsto per la serata di questa sera in cui ci sarà l'esordio del suo nuovo show sulla seconda rete.

"Fedez è stato portato d’urgenza in ospedale per gravi problemi allo stomaco" , parla Fabrizio Corona

La Rai ha annunciato attraverso un comunicato stampa che la sua partecipazione era stata annullata per "motivi di salute". Inizialmente, molti hanno ipotizzato che questa fosse una scusa per evitare di affrontare ulteriori polemiche pubbliche legate all'incidente con Cristiano Iovino ma, secondo quanto riporta l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona sul suo portale Dillingernews, Fedez starebbe realmente male tanto da essere stato ricoverato nuovamente d'urgenza al pronto soccorso. Corona ha affermato che il rapper aveva effettivamente gravi problemi allo stomaco, che hanno richiesto un immediato intervento medico.

Nel post condiviso su Instagram, si legge:

"Viale Mazzini ha chiaramente dichiarato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale' per 'motivi di salute'. Dopo il clamore mediatico suscitato dalla rissa con Iovino, molti pensavano che la sua assenza fosse dovuta agli imbarazzi che avrebbe potuto creare alla Rai a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso. Tuttavia, possiamo confermare al 100% che la decisione della Rai è legata esclusivamente a seri problemi di salute: Fedez è stato portato d’urgenza in ospedale per gravi problemi allo stomaco."

Ricordiamo che nel 2022, a Fedez è stato diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas, da cui è guarito grazie a un'operazione complessa durata sei ore. L'anno successivo, nel 2023, ha subito un altro ricovero d'urgenza a causa di un'emorragia interna provocata da due ulcere anastomotiche, per le quali ha dovuto affrontare un ulteriore intervento chirurgico e diverse trasfusioni di sangue.

Al momento, queste informazioni sul nuovo ricovero di Fedez restano delle indiscrezioni non confermate ufficialmente dal rapper o dai suoi portavoce.