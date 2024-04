Fedez, ritorno di fiamma con Chiara Ferragni sempre più lontano: la nuova vita da single fa discutere

Gossip TV

Fedez si trova a Miami e sta decisamente molto bene nella sua nuova vita da single, ecco cosa è successo al compleanno di Tommy Chiabra.

Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria e i suoi genitori, e si è perfettamente calato nella vita da single. Tra serate in discoteca con donne decisamente poco vestite, il divertimento al compleanno di Tommy Chiabra e i lussi che si concede, tutti credono che il ritorno di fiamma con Chiara Ferragni sia praticamente impossibile.

Fedez festeggia così la nuova vita da single

Sembra che chi ipotizzasse un ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara Ferragni dovrà ricredersi al più presto. Il rapper e la bionda influencer si sono lasciati a ridosso dello scoppio dello scandalo Balocco che ha coinvolto Chiara, indagata per truffa aggravata, ma i problemi di coppia c’erano già da ben prima, dal famoso Festival di Sanremo in cui lui oscurò la moglie con il bacio in diretta tv a Rosa Chemical, e c’è chi mormora che vi fosse non poca insofferenza per la continua presenza della famiglia Ferragni ad ogni evento.

Insomma, Fedez ha abbracciato la sua nuova vita da single, ha comprato una nuova casa a Milano che ha promesso di rendere perfetta anche per i suoi figli, Leone e Vittoria, e ha portato proprio loro a Miami per una vacanza. Qui, mentre durante il giorno si dedica alla cura dei bambini, tra mare e avventure insieme da ricordare e fotografare, di notte si trasforma in un uomo al quale evidentemente è proprio mancata la sua vita da single. Locali notturni, drink, spogliarelli sensuali e poi il compleanno di Tommy Chiabra in un locale italiano esclusivo a Miami.

Sembra proprio che, mentre Chiara stia soffrendo tantissimo per la fine del suo matrimonio, Fedez ci abbia già messo una pietra sopra e sia piuttosto soddisfatto della ritrovata felicità. Sebbene in molti stiano criticando le sue scelte, come quella di acquistare una nuova Ferrari o di mostrarsi decisamente libero da ogni pensiero coniugale, è chiaro che a questo punto l’idea principale da seguire è quella di affermare che la vita con Chiara non era più possibile per Fedez, e che forse effettivamente il rapper si sentiva in qualche modo oppresso da diversi aspetti del matrimonio. Una situazione che può capitare a chiunque ma che con Fedez ha un’eco diverso, dato che i fan dell’ex golden copule di Instagram speravano di vederli di nuovo tornare insieme prima dell’estate.