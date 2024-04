Fedez a Miami senza Chiara Ferragni: "Lei sta malissimo, si è chiusa a riccio"

Gossip TV

Fedez è partito di recente per Miami insieme ai figli Leone e Vittoria e ai nonni. L'assenza e il silenzio di Chiara Ferragni è indiscutibilmente assordante e preoccupante.

Fedez con i figli a Miami, Chiara Ferragni momento buio

L'imprenditrice digitale, che di recente è stata negli Emira Arabi insieme ai figli, è da giorni trincerata in una segretezza social che non fa presagire nulla di confortante per i tanti sostenitori dei Ferragnez. Ma c'è di più. Sembra che questo nuovo distacco stia facendo particolarmente soffrire Chiara e la tanto sperata rappacificazione con il marito sia sempre più lontana. Secondo quanto svelato dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, dopo il rientro da Dubai, la Ferragni si sarebbe totalmente chiusa in sé stessa, passando le giornate dalla psicologa. "Sta malissimo, si è chiusa a riccio", ha scritto Rosica.

Dal canto suo, Fedez ha postato alcuni scatti con a Miami Beach in compagnia dei figli, trascorso qualche ora in palestra e colto l'occasione per una prendere il sole della Florida con tanto di una visibile scottatura in volto e sul petto in attesa, dell'intervista con Francesca Fagnani che andrà in onda martedì 9 aprile nel prossimo appuntamento con Le Belve. Secondo le prime indiscrezioni sull'attesissima ospitata del rapper dalla Fagnani, Fedez avrebbe pianto parlando dei figli.

Negli scorsi giorni si era parlato di una presunta diffida di Chiara Ferragni nel confronti di Fedez al quale avrebbe intimato di non parlare del loro matrimonio e della crisi in corso. In una recente intervista al Corriere della Sera, Francesca Fagnani, tuttavia, lo ha smentito: "A noi non è arrivata nessuna diffida", ha detto. "Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo" ha dichiarato la giornalista.