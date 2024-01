Fedez risponde stizzito ai rumors sulla crisi con Chiara Ferragni: "Sono tutte ca*****"

Gossip TV

Fedez ha deciso di rispondere in prima persona ai rumors che vogliono lui e la moglie Chiara Ferragni in crisi.

Nelle ultime ore si sono moltiplicate voci di crisi per i Ferragnez: gli ultimi rumorsa, infatti, rivelavano che tra Fedez e Chiara Ferragni ci fosse aria di crisi. Ma, a svelare come stanno le cose è intervenuto Fedez, che ha sbottato infastidito per le fake news diffuse sul suo conto.

Fedez demolisce i rumors sulla crisi con Chiara Ferragni: "Tutte caz****"

L'ultima volta che sui social erano apparse notizie riguardanti una presunta crisi tra i Ferragnez era stata l'influencer a svelare la verità, dopo che, nelle foto delle vacanze estive del 2023, era apparsa solo con i figli in diversi scatti sui social, facendo sorgere il dubbio che tra lei e Fedez ci fosse una rottura. Ora, a difendere la sua relazione con l'influencer è il rapper, che ha deciso di rispondere per le rime ai numerosi gossip sulla rottura con Chiara Ferragni.

Le voci si sono moltiplicate subito dopo Capodanno, perché per diverso tempo i Ferragnez non sono apparsi sui rispettivi profili social: tra le varie ipotesi c'era quella che vedeva Chiara Ferragni furiosa con Fedez perché troppo presente sui social, in un periodo difficile per lei. L'influencer, infatti, non si è ancora del tutto ripresa dallo scandalo del pandoro-gate che l'ha travolta e che l'ha vista perdere un certo numero di followers nel corso delle scorse settimane.

Decidendo di averne abbastanza delle numerose fake news che davano per certa la fine del suo matrimonio, Fedez ha deciso di rispondere di persona ai rumors e ha stroncato infastidito gli haters. Perciò, ha commentato uno dei post che riportavano della crisi con la moglie, scrivendo:

"Mamma mia quante str****** che scrivete"

Il rapper è finito in una bufera proprio nei giorni scorsi, a causa di un episodio legato all'odio sui social di cui è spesso vittima: durante la puntata di Muschio Selvaggio, infatti, ha mostrato quella che pensava fosse la foto di un suo hater, ma in realtà si trattava della foto di Wazza, noto tifoso dell'Inter molto attivo sui social.