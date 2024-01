Fedez mostra la foto di un hater a Muschio Selvaggio, ma sbaglia persona e scatena il caos

Gossip TV

Durante la puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha mostrato la foto di un suo presunto hater, ma ha sbagliato persona. Ecco cosa è successo!

Fedez è di nuovo al centro di una polemica, questa volta causata durante la messa in onda della nuova puntata di Muschio Selvaggio, il podcast a cui partecipa: il rapper, infatti, ha mostrato in video la foto della faccia di un suo presunto hater, per smascherarlo pubblicamente. Peccato, però, che si trattasse della foto di un'altra persona.

Fedez, polemica per la foto mostrata a Muschio Selvaggio: su X si sprecano i commenti negativi

Lo scivolone del rapper lo ha portato a diventare virale su X: durante la puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha parlato di un certo Davidone, un hater che gli aveva inviato messaggi pieni di odio sui social, anche in merito ai problemi di salute di cui ha sofferto negli ultimi mesi. Il marito di Chiara Ferragni aveva deciso di mostrare ai suoi fan la foto del presunto Davidone, per smascherarlo pubblicamente e creare, evidentemente, una valanga di commenti negativi contro di lui. Fedez, infatti, ha riportato come l'hater avesse insultato anche il dolore della perdita del cagnolino della famiglia Ferragni-Lucia, scrivendo:

"Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto, che succede? - ha letto il rapper, per poi aggiungere - Ecco un altro che vado a pigliare. Io e Davidone abbiamo una storia un po' lunga su X perché mi aveva già detto che era contento che mi era morto il cane e io l'avevo chiamato cogl*****. Davidone dice eccomi, ci metto la faccia, così posso finalmente dire assumendomi le mie responsabilità che godo per il problemino al pancreas di Fedez. Davidone, questa è la tua faccia da cazzo. Sai cosa mi manca? Il tuo nome e il tuo cognome. Quando me li darai, potrai identificarti come uomo."

Ma, purtroppo, l'immagine in questione non apparteneva al presunto hater, ma a un noto tifoso dell'Inter, con oltre 20mila followers su X, di nome Wazza. Il diretto interessato ha postato il video dell'estratto con un'ironica didascalia:

"Mi sa che abbiamo un problema, ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo?"