Fedez, replica la vetriolo al commento di un Hater: c'entrano i figli

Gossip TV

Fedez porta i figli Leone e Vittoria a Miami e pubblica loro foto con il volto scoperto, incappando nel commento al vetriolo di un hater.

Fedez ha portato i figli Leone e Vittoria, accompagnato dai suoi genitori, a Miami per trascorrere qualche giorno insieme dopo il viaggio che i due piccoli hanno fatto con la madre Chiara Ferragni a Dubai. Un hater, tuttavia, nota la scelta di continuare a nascondere il volto dei figli e tira una bella frecciatina al rapper che replica a tono.

Fedez contro un Haters, c’entrano i Figli

Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di separarsi - decisione che sembra essere sempre più definitiva dal momento che il rapper ha comprato una nuova casa - il gossip non smette di puntare il suo riflettore sull’ex golden copule di Instagram. I due stanno combattendo una “guerra” a colpi di viaggi internazionali, dal momento che prima Chiara ha portato i figli Leone e Vittoria a Dubai per la Pasqua, poche ore dopo i due piccoli erano già in viaggio per Miami con il padre e i nonni paterni. Una scelta che ha creato ironia ma anche preoccupazione, dal momento che sembra che Leone e Vittoria siano fin troppo sballottati da una parte all’altra del mondo, ignari di una sorta di rivalità tra i loro genitori.

Una sensazione che in molti hanno avuto, ma che non decreta si intende una verità assoluta. Nel frattempo, Fedez pubblica qualche foto dall’America, sempre tenendo ben coperti i volti dei figli, scelta che è stata adottata da poche settimane e cha ha suscitato critiche. Secondo molti utenti del web, infatti, sarebbe inutile ora proteggerli dall’esposizione massiccia su Instagram dato che per tutta la loro giovane vita sono apparsi nei contenuti social dei genitori. Così un hater fa notare: “Immagino la scena dove… “Bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto””.

Una provocazione che non è passata inosservata e ha scatenato la replica al vetriolo di Fedez, il quale ha prontamente commentato: “Immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappa like, io che leggo e torno a prendere il sole”. Insomma, colpito e affondato, l’hater non ha più proferito parola mentre il rapper si è divertito a leggere altri commenti, replicando con ironia a quelli più simpatici. E Chiara Ferragni? Da quando è tornata da Dubai, l’influencer è calata in un assordante silenzio stampa, senza lasciare traccia sui social delle sue prossime mosse.