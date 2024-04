Chiara Ferragni e Fedez, ''guerra'' a colpi di viaggi intercontinentali ma non staranno esagerando?

Gossip TV

Chiara Ferragni porta i figli a Dubai, Fedez sceglie l’America e il pubblico si chiede: quanto continuerà questa guerra?

Chiara Ferragni e Fedez sono ai ferri corti e ormai è evidente. La golden couple di Instagram ha preso strade separati e, sebbene in molti sono certi che a breve ci sarà una pace duratura, al momento l’influencer e il cantante stanno intraprendendo una “guerra” a colpi di viaggi internazionali, che lascia i fan interdetti. Ecco perché.

Chiara Ferragni e Fedez, i fan sono contrariati: cosa succede?

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco era chiaro che tra Chiara Ferragni e Fedez fosse sceso il gelo. La coppia ha deciso di separarsi e, sebbene inizialmente tutti pensavano si trattasse di qualche giorno di pausa per riflettere, ormai questa separazione appare sempre più effettiva. Il rapper, che ha fatto pace con Barbara d’Urso, ha preso una nuova casa e si è trasferito proprio in questi giorni, mentre Chiara ha deciso di volare a Dubai con i figli Leone e Vittoria, insieme alla sorella Valentina e alla madre Marina Di Guardo per trascorrere la Pasqua lontano da Milano. Una scelta che, sebbene ha permesso all’ex marito di sistemare la nuova casa anche per i figli, ha fatto storcere il naso dato che il viaggio è stato in concomitanza di festività che spesso si trascorrono in famiglia.

A far partire la polemica vera e propria, tuttavia, è stata poi la scelta di Fedez di replicare al viaggio intercontinentale di Chiara con un nuovo viaggio a Miami, portando con sé i figli. Ora, lungi dall’opinione pubblica avere il potere di giudicare come gestire l’educazione e il tempo con i figli per una qualsiasi coppia separata, vero è che sembra bizzarro voler sottoporre due bambini molto piccoli a viaggi così lunghi, che prevedono fuso orario e tante ore di aereo, a pochissimi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Sembra che questa “guerra” tra Chiara e Fedez, infatti, stia sfociando in uno sfoggio di chi tra loro conduce una vita migliore e più divertente anche senza l’altro. Voi cosa ne pensate di questa polemica? Nel frattempo questa sera inizia una nuova stagione di Belve, lo show condotto da Francesca Fagnani, dove è prevista anche la partecipazione del rapper, pronto a raccontare diversi retroscena inediti e toccanti.