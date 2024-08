Fedez, parla il medico che l'ha curato dopo l'ultimo ricovero: "Dolori forti, ma ha preferito andar via"

Gossip TV

Dopo l'ultimo ricovero di Fedez, arrivano le parole del medico che l'ha curato all'Ospedale di Brindisi. Ecco cosa ha rivelato!

Nella sera di venerdì 2 agosto 2024, Fedez è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Brindisi, dopo un malore accusato mentre era su un volo privato diretto a Gallipoli. Quella sera, infatti, il rapper avrebbe dovuto partecipare a un evento al Praja, atteso da centinaia di fan, ma le sue condizioni di salute gli hanno impedito di essere presente. A distanza di qualche giorno dalle dimissioni dall'ospedale, ora a parlare è il medico che l'ha curato durante l'ultimo ricovero.

Fedez, parla il medico che l'ha seguito durante l'ultimo ricovero

A comunicare del malore subito dal rapper era stato lo staff: con un messaggio sui social, il team che accompagnava Fedez aveva rivelato che il rapper era stato ricoverato d'urgenza e che non sarebbe stato presente all'evento al Praja di Gallipoli. Il comunicato si concludeva con la speranza di ricevere al più presto notizie ed esiti degli esami a cui Fedez era stato sottoposto. Dopo alcune ore, nella giornata di sabato 3 agosto, il rapper aveva ripreso in mano i social, si era scusato con i fan e aveva rivolto un sentito ringraziamento allo staff medico dell'ospedale di Brindisi, dove era stato portato d'urgenza.

Ora che il rapper è tornato a casa propria, come dimostrano le ultime stories sui social, a raccontare nel dettaglio cosa gli è successo è il dottore Nicola Carlucci che ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Secondo il medico, il rapper ha accusato forti dolori addominali e si è presentato in ospedale in preda a violenti attacchi di vomito, tempestivamente curati da un'adeguata terapia medica. Nonostante le condizioni del rapper, nel giro di poche ore, siano nettamente migliorate, il dottor Carlucci ha ammesso che sarebbe stato opportuno condurre ulteriori esami. Ma sembra che Fedez abbia preferito lasciare l'ospedale, tanto da firmare per le dimissioni alle 3.51 del mattino del 3 agosto:

"Dobbiamo sempre interfacciarci con il paziente, ma non è stato possibile completare l’iter diagnostico con qualche accertamento radiologico come poteva essere una Tac. Noi abbiamo prospettato questo esame ma i tempi in pronto soccorso si sarebbero ovviamente dilatati e Fedez ha preferito andare via. Noi dobbiamo comunque rispettare le volontà del paziente e le sue esigenze"

Fedez aggiorna i fan sulle sua condizioni di salute

Dopo un primo messaggio nel quale Fedez ringraziava i fan per il sostegno e lo staff medico dell'ospedale per le cure che gli avevano salvato la vita, il rapper è tornato sui social per aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute. Questo nuovo ricovero arriva a meno di un mese da quello dell'11 luglio quando, a causa di un'emorragia interna verificatasi durante la notte, il rapper è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico di Milano.

Nelle ultime stories, Fedez ha annunciato di essersi sottoposti ad altri controlli, vista la situazione, per poi mostrarsi in Sardegna, dove si trovava pochi giorni prima del malore insieme ai figli Leone e Vittoria, intento a baciare e giocare con il nuovo cane Silvio:

"Dopo una giornata di riposo e di controlli ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi anche una cosa "banale" è meritevole di accertamenti approfonditi"