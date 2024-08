Fedez paparazzato con l'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia

Gossip TV

Fedez è stato avvistato in compagnia dell'ex fidanzata di Michele Merlo e si rinfiamma il gossip sul rapper milanese.

Fedez è stato avvistato in compagnia dell'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, alimentando nuove voci e rumors sulle sue frequentazioni che infiammano la cronaca rosa nostrana.

Fedez paparazzato con Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo

Dopo il recente ricovero e le varie segnalazioni che lo vedevano ancora legato a Garance Authié, sembra che l'ex marito di Chiara Ferragni sia stato visto scambiarsi un bacio con Luna Shirin Rasia, alimentando ulteriormente il chiacchiericcio intorno alla sua vita sentimentale.

A riportare la segnalazione, la pagina Instagram di Very Inutil People:

“Very ho visto Fedez ieri sera al Phi Beach dare un bacio a stampo a questa ragazza con il caschetto. Niente video purtroppo, non ho fatto in tempo. Io ho visto solo un bacio, erano al tavolo insieme ad altre persone”, ha segnalato una utente. "Si chiama Luna Shirin Rasia, è una modella di Bologna ex fidanzata di Michele Merlo."

Luna Shirin Rasia è stata la compagna di Michele Merlo, noto cantante e concorrente di Amici, che purtroppo è venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante il 6 giugno del 2021. La ragazza gli è rimasta accanto durante i suoi ultimi momenti di vita, affrontando un dolore devastante a soli 20 anni. Luna ha condiviso toccanti ricordi della loro relazione, rivelando che Michele aveva scritto una canzone per lei, ma non aveva avuto l'opportunità di cantargliela. hLa ragazza a descritto il loro amore come un incontro destinato, un legame che ha cambiato le loro vite in modo profondo. Ha raccontato come si fossero conosciuti: una sera di qualche mese prima, Luna aveva inviato un messaggio a Michele su Instagram, uno tra centinaia di messaggi di fan. Con sua grande sorpresa, il cantante le rispose immediatamente, e quella stessa notte si scambiarono i numeri e parlarono per ore. Due settimane dopo, Luna era già a casa di Michele a Bassano, e da quel momento non si erano più separati.

Oggi, Ll vita privata di Luna Shirin Rasia è piuttosto riservata. Si sa che è una studentessa di culture pratiche della moda presso l'Università di Bologna, nella sede di Rimini. Originaria del Venezuela, Luna ha intrapreso anche una carriera come modella, collaborando con alcuni marchi di abbigliamento. La sua relazione con Michele Merlo, durata circa un anno, ha lasciato un segno profondo nella sua vita.