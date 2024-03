Fedez: "Muschio selvaggio finisce qui, passa nelle mani di Luis Sal"

Gossip TV

Oggi, è andata in onda l'ultima puntata del podcast di Muschio Selvaggio. L'annuncio del rapper: "Io e Marra ci leviamo dai c......".

Oggi, lunedì 25 marzo 2024, è andata in onda l'ultima puntata del noto podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Mr. Morra. Il progetto, nato nel 2020, era inizialmente nelle mani del rapper milanese e di Luis Sal ma i due sono poi giunti ad una rottura. con una conseguente battaglia legale ancora in corso per stabilire le quote della società e la sua (eventuale) continuità.

Queste le parole di Fedez:

"Ragazzi ultima puntata del Muschio Selvaggio, puntata intellettuale dove recensiamo i por*o come se fossimo critici cinematografici. Puntata molto divertente ma Muschio Selvaggio finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai coglio*i. Addio amici."

Il rapper ha poi voluto precisare:

"Devo autosmentirmi, dovete scusarmi ragazzi, troppi processi e quindi confondo le linee difensive dei vari processi. L a nostra linea non è che lasciato tutto a Luis, perché Muschio Selvaggio non è di Luis. Noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. Io voglio molto bene alla magistratura, non so se Luis gli vuole bene ma io un po' più e credo nella magistratura, quindi aspettiamo. Vediamo cosa dirà la legge."

Fedez annuncia l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio e saluta il podcast #fedez #muschioselvaggio pic.twitter.com/lw0hMKEj3M — disagiotv (@disagio_tv) March 25, 2024