Fedez mostra i risultati degli esami clinici e sbotta contro i giornalisti: "Ennesima polemica del giorno"

Con una storia su Ig, Fedez ha replicato, mostrando i referti medici, ai vari giornalisti che lo hanno accusato di fingere un malore per creare hype per i suoi eventi. Ecco cosa è successo!

Fedez è tornato a parlare del suo recente ricovero, ma questa volta ha voluto mostrare i risultati dei test effettuati in ospedale a Brindisi, per ribattere alle fake news diffuse sul suo conto dalla stampa italiana.

Fedez torna sui social e ribatte alle fake news dei giornali italiani: "Polemicona del giorno"

Nella sera di venerdì 2 agosto 2024, Fedez è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Brindisi, dopo un malore accusato mentre era su un volo privato diretto a Gallipoli. Quella sera, infatti, il rapper avrebbe dovuto partecipare a un evento al Praja, atteso da centinaia di fan, ma le sue condizioni di salute gli hanno impedito di essere presente. Fedez si è scusato con i fan che avevano preso parte all'evento, specificando che purtroppo la decisione non era dipesa da lui.

Nonostante le preoccupazioni per il rapper, questa volta le cause del ricovero erano ben diverse da quelle dell'ultima volta: Fedez è stato vittima di un'intossicazione alimentare che gli ha provocato forti dolori addominali e vomito, come ha anche specificato il medico che l'ha seguito in un'intervista a La Repubblica. Dopo alcuni giorni di riposo, il rapper è tornato subito al lavoro e già ieri sera, domenica 4 agosto, è stato visto al Billionaire di Porto Cervo, in console con Flavio Briatore. Nelle scorse ore, Fedez è tornato sui social per rispondere all'ennesima polemica messa in piedi dalla stampa italiana.

Secondo alcuni articoli, infatti, il rapper avrebbe inscenato un finto malore per generare maggiore hype per i suoi eventi lavorativi. Stanco di queste fake news, Fedez è intervenuto dal suo account Instagram con un video polemico, per smentire categoricamente tutto ciò che di falso era stato scritto sul suo conto:

" Fedez si fa ricoverare per hype, aveva un concerto a Gallipoli. La sua colpa? Aver avvisato il pubblico che non poteva esserci la sera stessa perché era ricoverato in ospedale. Altra colpa? Quando lo dimettono si permette di andare al mare, quando vi dimettono dall'ospedale chiamate un giornalista italiano e chiedetegli dove ca**o potete andare. In allegato, per tutti i fact checkers di questa incredibile inchiesta, i miei referti medici con un paio di racchettoni per rilassarsi perché amici giornalisti avete veramente lavorato duramente"

Fedez e le fake news della stampa italiana contro di lui

Non è certo la prima volta che Fedez viene sommerso dalle fake news che alcuni giornali scrivono su di lui. Anche in occasione del ricovero dell'11 luglio, avvenuto per un'emorragia interna, il rapper era intervenuto per smentire alcune falsità scritte sul suo conto. In quel caso, i giornalisti avevano dichiarato che l'emorragia era dovuta a un consumo eccessivo di alcool e droghe da parte del rapper.

Contrariato da ciò che aveva letto in diversi siti, Fedez era intervenuto con un video e aveva svelato come stavano davvero le cose: