Fedez lascia l'ospedale e riabbraccia i figli Leone e Vittoria

A poche ore di distanza dall'ultimo aggiornamento sulla sua salute, Fedez ha lasciato l'ospedale e ha riabbracciato i figli Leone e Vittoria!

Dopo due giorni di ricovero, Fedez ha lasciato il Policlinico di Milano ed è tornato a casa per riabbracciare i figli Leone e Vittoria. A rivelarlo è stato il rapper attraverso alcune stories sui social, in cui si mostra mentre stringe teneramente la mano del primogenito. Fedez era stato ricoverato ieri, giovedì 11 luglio, a causa di un'emorragia interna e in queste ore ha condiviso diversi aggiornamenti sul suo stato di salute con i fan.

Fedez dimesso dall'ospedale: il tenero abbraccio con Leone e Vittoria

Come mostrato dalle sue stories sui social, Fedez è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un'emorragia interna. Il rapper ha postato diversi aggiornamenti e gli ultimi lo mostravano nell'ascensore dell'ospedale mentre lasciava il Policlinico di Milano e poi in un tenero video mentre, appena rientrato a casa, stringeva la mano dei suoi figli che lo attendevano con ansia.

Il primo selfie nell'ascensore dell'ospedale è un ironico "fit check outfit da dimissioni" - che sembra fare il verso ai check dell'ex moglie Chiara Ferragni - e che svelava ai fan che i dottori gli avevano farantito di poter essere dimesso. Due giorni fa, infatti, Fedez era stato ricoverato d'urgenza a causa di un'emorragia interna e durante il suo soggiorno in ospedale ha costantemente aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Nella seconda storia - un video di pochi secondi - si vede Fedez stringere la mano alla piccola Vittoria, intenta a disegnare e che non vede l'ora di regalargli l'ultimo suo lavoro. A corredo del dolce momento tra padre e figlia c'è anche in caption la frase che gli ha rivolto la figlia:

"Io do il disegno a te, così sei felice"

Di nessuno dei due bambini viene mostrato il volto, com'è oramai costume per lui e l'ex moglie Chiara Ferragni dopo l'annuncio della separazione tra l'infleuncer e il rapper. Quest'ultimo, infatti, aveva dichiarato a Francesca Fagnani durante l'intervista a Belve:

"Non ci sono diffide. Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare in questo momento i bambini, e lei ha detto di sì. Io da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli perché stiamo vivendo un momento difficile e voglio tutelarli da me stesso. In questo momento c'è un'attenzione morbosa"

Fedez: l'ultimo aggiornamento prima delle dimissioni smentisce le fake news sulla sua salute

Poche ore prima di essere dimesso, Fedez aveva pubblicato un video in cui smentiva alcune delle fake news che avevano iniziato a circolare sul suo stato di salure. Il rapper, infatti, ha raccontato di aver letto diversi articoli nei quali si diceva che la causa del suo ricovero fosse da imputare all'abuso di sostanze stupefacenti e di alcool e non a un'emorragia interna.

Il rapper ha così voluto smentire una volta per tutte le bugie circolate dopo il suo ricovero e ha poi rassicurato i fan che, rispetto all'emorragia dello scorso mese, questo sanguinamento era stato di minore gravità e che ora aspettava solo il via libera dei medici per tornare a casa e tornare a lavorare:

"Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie."