Fedez aggiorna i fan sulle sue condizioni: "Nessun abuso di alcol e droghe come hanno scritto i giornali"

Fedez è stato ricoverato per un'emorragia interna e a distanza di un giorno ha pubblicato un video per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Ecco cosa ha raccontato!

Fedez è stato ricoverato ieri, giovedì 11 luglio, al Policlinico di Milano per un'emorragia interna: il rapper, dopo aver condiviso sui social alcune stories dal profilo Instagram in cui ha rivelato cosa è successo, ha aggiornato oggi i fan sulle sue condizioni di salute con un video. Ma ha deciso anche di smentire alcune fake news che sono circolate sulle cause del suo ricovero.

Fedez aggiorna i fan sul suo stato di salute

Nel corso della giornata di ieir, 11 luglio, Fedez ha rivelato ai fan di essere stato ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia interna. Il rapper ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, non mancando di lanciare diverse frecciatine contro gli haters e anche verso Chiara Ferragni. Nel corso di un video pubblicato oggi, 12 luglio, il rapper ha voluto rivelare ai fan come si sentiva e ha anche smentito diverse fake news che lo riguardavano.

Fedez ha infatti rivelato che, secondo alcuni giornali, in realtà, il motivo per cui sarebbe stato ricoverato era il consumo eccessivo di alcol e droghe di cui avrebbe abusato in questo periodo. Contrariato da ciò che aveva letto in diversi siti, Fedez ha raccontato come sta oggi e qual è la verità:

"Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute, visto che leggendo articoli online alcuni totalmente basati non so su cosa, addirittura parlando di un mio abuso di alcol e droghe e non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna, dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto dove è stato ricucito, scusate non sono un tecnico, sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto all’emorragia dell’altra volta è stato un sanguinamento minore."

Il rapper ha fatto riferimento anche al precedente ricovero, quello del mese di giugno, sempre a causa di un accertamento sulle sue condizioni di salute, dove a un'altra emorragia interna. Fedez ha poi ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto e ha poi raccontato che sta aspettando il responso dei medici se potrà, questa estate, tornare a lavorare e rispettare i dj set per i quali ha preso accordi:

"Grazie mille a tutti per i messaggi che sono di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista e spero che oggi mi dimettano, speriamo. Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato, speriamo almeno questo, dai"

Dal letto di ospedale, nonostante la difficile notte vissuta, Fedez non si è trattenuto dal lanciare diverse frecciatine agli haters e una, a quanto pare, anche verso l'ex moglie Chiara Ferragni. Tra le prime stories, infatti, ne è apparsa una che dichiarava che "in certe situazioni alcune persone è meglio perderle che trovarle", mentre una seconda, poi rimossa, sembrava una palese frecciatina all'influencer da cui sta divorziando.

In questa storia, infatti, Fedez ha dichiarato che in situazioni così difficili è molto meglio avere al proprio fianco persone che si prendono realmente cura di te e non che hanno voglia di fare i video TikTok. Per i followers che hanno letto e screenshottato la storia quest'ultimo riferimento ai social è rivolto alla moglie Chiara Ferragni e al ricovero del rapper del mese di ottobre.

In quell'occasione, Fedez fu ricoverato per 8 giorni, a causa di una violenta emorragia e Chiara Ferragni tornò dalla Parigi Fashion Week in fretta e furia per stare al suo fianco. Come spesso accadeva, l'influencer aveva aggiornato i fan sulle condizioni di salute del rapper, pubblicando piccoli video su Instagrame e TikTok anche mentre Fedez era ancora in ospedale.