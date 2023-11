Fedez insultato sui social, il rapper non sta in silenzio e demolisce il suo hater!

Gossip TV

Fedez è stato pesantemente insultato sui social, ma ha deciso di non restare in silenzio, rispondendo a tono al suo hater. Ecco cosa è successo!

Fedez è tornato a lavorare al suo podcast Muschio Selvaggio dopo le difficili settimane vissute: il rapper, infatti, era stato ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia causata da due ulcere. Una situazione che lo ha portato a un ricovero forzato, durato una decina di giorni e solo da poche settimane Fedez ha riabbracciato la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria.

Fedez risponde a tono a un hater sui social!

Nonostante la situazione diffcile vissuta, il rapper ha subito ripreso a lavorare, non appena ricevuto il parere positivo dei medici e ha ringraziato diverse volte non solo lo staff dell'ospedale che lo ha aiutato, ma anche Chiara Ferragni, che gli è stata vicina in questa difficile situazione. Inoltre, il rapper ha voluto lanciare una petizione per difendere il bonus psicologo, a rischio eliminazione, per garantire un minimo aiuto a tutti coloro che ne sentono il bisogno.

Avendo sofferto in prima persona di depressione e ansia, Fedez ha deciso così di contribuire e lanciare la petizione per il bonus, una raccolta firme che nel giro di pochissimo ha ottenuto oltre 200mila adesioni. Il cantante si è trovato a dover rispondere a diverse offese, mossegli dagli haters, già durante il periodo post- ricovero, tanto che Giulia Salemi intervenne in suo favore sui social. Una delle ultime riguarda un insulto gravissimo, rivoltogli da un hater che sui social ha commentato:

"Se domani vedete Fedez dai Green Day, sparategli a vista da parte mia a 'sto ricco bast****"

Il tweet è diventato virale a causa della crudeltà e della minaccia che conteneva, tanto che persino Fedez lo ha letto e ha deciso di rispondere a tono, demolendo completamente l'hater di turno:

"Avevo altro da fare, ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il culo. Un bacino dal ricco bastardo"