Fedez, il vetro della sua macchina è in frantumi: cosa è successo al rapper?

Gossip TV

Piccolo incidente per Fedez. Il rapper milanese, dopo il ricovero che l'ha costretto ad annullare una serata, ha rotto il vetro della sua automobile.

Nuova, piccola, disavventura per Fedez. Dopo essere stato ricoverato a causa di un’intossicazione che ha scatenato nuovi gossip, il rapper ha accidentalmente infranto il vetro della sua automobile e lo ha raccontato così sui social.

Fedez torna sui social e chiarisce tutto

Da quando è finito il suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è uno dei grandi protagonisti del gossip e ogni sua mossa è seguita dai più curiosi e dai paparazzi. Pochi giorni fa, dopo essersi rimesso in piedi grazie alla rapidità con la quale è stata curata la nuova emorragia interna, Fedez era atteso per una serata al Billionaire ma non è si potuto presentare, finendo nuovamente in ospedale. Come spesso accade, alcune indiscrezioni hanno esagerato l’accaduto e Fedez è stato corretto ad intervenire su Instagram, smentendo ogni voce e mostrando i referti medici.

Il rapper ha poi preso parte alla serata prevista in Sardegna, dove ha trascorso gran parte delle vacanze con i figli, che si trovano invece ora a Mykonos con l’ex moglie. Nel frattempo, tra uno scoop e l’altro sulla sua vita privata, Fedez mostra la sua nuova, piccola disavventura su Instagram, ecco cosa è successo.

Incidente per Fedez, cosa è successo?

Fedez si è ripreso completamente da quella che era un’intossicazione alimentare ma che ha richiesto controlli più approfonditi visti i precedenti clinici del rapper. Il cantante, poi, è finito al centro dei pettegolezzi per l’ultimo avvistamento con l’ex fidanzata di Michele Merlo, l’ex allievo di Amici tragicamente scomparso per leucemia fulminante. Nel frattempo, tornato a Milano, il rapper ne combina una delle sue e racconta l’accaduto su Instagram.

“Iniziare la giornata con il piede giusto. Prendendo in pieno un fantastico condizionatore mentre parcheggi“. Insomma, per disattenzione, Fedez ha rotto il finestrino della sua automobile di lusso, creando un bel danno. Mentre il rapper continua a far parlare anche con questi racconti, Chiara Ferragni potrebbe avere un nuovo amore, ovvero l’imprenditore Silvio Campara.