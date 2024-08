Fedez, il suo profilo Instagram è in picchiata: ecco quanti Followers ha perso

Gossip TV

Fedez continua a perdere tantissimi followers su Instagram. Ecco cosa sta succedendo al rapper ed ex marito di Chiara Ferragni.

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è diventato uno dei protagonisti principale del gossip italiano tra flirt estivi, avvistamenti e nuove canzoni che hanno scatenato non poche polemiche. Nonostante sembra che il suo nome sia ovunque, molti fan si sono stancati della vita che ha intrapreso negli ultimi mesi ed ecco che su Instagram i suoi followers sono in picchiata libera.

Fedez è ovunque, è lui il protagonista del gossip

Negli ultimi mesi il nome di Fedez si è trovato praticamente ovunque, tra flirt estivi come quello con la modella francese Garance Authié o il più recente al fianco di Luna Shirin Rasia, articoli sul pestaggio del famoso uomo del caffè di Ilary Blasi, Cristiano Iovino, e denaro offerto in cambio di silenzio, a proposito delle nuove canzoni del rapper che - sebbene lui sia certo non sia affatto così come assicura spesso e volentieri sui social - contengono dirette frecciatine all’ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper milanese ha dominato le pagine di gossip italiano con la sua nuova vita da single, tra feste in discoteca, acquisti di lusso come gioielli, orologi da diverse migliaia di euro e una rombante Ferrari da aggiungere alla sua collezione di automobili costose. Nonostante il nome di Fedez sia stato sulla bocca di tutti, sembra che il suo profilo Instagram non stia giovando di cotanta pubblicità e il cantante continua a perdere una marea di followers. Ecco i dati che non ti aspetti.

Fedez perde followers, Instagram in picchiata

Nonostante i suoi tentativi di far parlare di sé, pubblicando foto di splendide ragazze insieme al cane Silvio, oppure replicando alle polemiche con parole durissime, ma anche lanciando frecciatine continue all’ex moglie Chiara Ferragni, la quale invece sembra lontana anni luce dal loro matrimonio e sembra essersi totalmente ripresa dalla rottura, Fedez sta perdendo followers. A riportarlo è il sito Not Just Analytics nel periodo che va dal 26 luglio al 24 agosto 2024, il rapper milanese ha perso la bellezza di 48mila followers. Insomma, secondo questi dati, Fedez starebbe perdendo circa 10mila seguaci a settimana, una cifra non indifferente. In ripresa, invece, l’ex moglie che sembra aver dato una buona impressione di sé nelle ultime settimane, grazie alla scelta di concentrarsi sulla famiglia e gli affetti più cari, rinunciando a jet privato e hotel di lusso per optare per una vacanza più alla portata di tutti. Fedez correrà ai ripari? Certamente molti fan vorrebbero vederlo tornare il ragazzo semplice e meno scalmanato di prima della separazione.