Fedez e Luis Sal, il vero (presunto) motivo dietro la lite

Nei giorni scorsi la lite tra Fedez e Luis Sal è stata fonte di meme e interrogativi. Ma qual è la verità? Ecco cosa sappiamo.

La lite tra Fedez e Luis Sal, che avrebbe portato quest'ultimo ad abbandonare Muschio Selvaggio, il podcast in cui il rapper e l'influencer affrontavano svariati argomenti coinvolgendo i loro ospiti, sarebbe avvenuta per un motivo ben preciso.

Fedez e Luis Sal, la lite che li ha divisi ha un motivo preciso: ecco quale

Fedez con un video su Youtube aveva svelato ai fan del podcast il motivo per cui Sal non era più presente nel format e aveva, sottilmente, attribuito la colpa all'influencer, il quale a sua volta aveva risposto con un memorabile video corredato di powerpoint da cui sono nati meme e citazioni che ci accompagneranno a lungo. In queste ore, Pipol Gossip ha svelato quello che sarebbe il vero motivo che ha portato i due ad allontanarsi e che non riguarderebbe soltano Muschio Selvaggio.

A detta della pagina di gossip, i dissapori tra i due sarebbero iniziati quando l'influencer si rifiutò di entrare a far parte dell'agenzia di talent che Fedez gestisce. Ecco quale sarebbe la (presunta) verità:

"Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed, ex naufrago. Il no di Sal è stato l'inizio della fine"

Ovviamente, su questa indiscrezione, al momento, non sono intervenuti i diretti interessati, perciò, si tratta di una voce da prendere con le pinze. Ci sarà una conferma o una smentita? Ma, soprattutto, è davvero finita l'amicizia tra Fedez e Luis Sal?