Fedez e Luis Sal, il rapper svela la verità sulla lite con un video: "Ecco cosa è successo" [VIDEO]

Fedez e Luis Sal hanno litigato e il rapper ha deciso di svelare la verità in un video. Ecco cosa ha dichiarato.

Fedez ha deciso di svelare la verità sul litigio con Luis Sal: tra i due era nata una bella amicizia, tanto che il cantante era diventato parte della combriccola dei Ferragnez e le gag sulla cotta della piccola Vittoria per lui erano diventate virali. Tuttavia, qualcosa si è incrinato tra Fedez e Sal e quest'ultimo non tornerà nel podcast Muschio Selvaggio.

Fedez e Luis Sal, il rapper svela la verità sulla lite con un video

In un video pubblicato su Youtube, Fedez ha chiarito quali sono i motivi che hanno portato lui e l'influencer a separarsi:

"Finalmente vi darò le tanto agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast e del perché non ho potuto darvi spiegazioni fino a ora. Mi sarebbe piaciuto che a spiegarvi fosse stato Luis stesso, per rispetto dei tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda. Si sono creati gossip e speculazioni, quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare. Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato. Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format, perché sotto l sezione commenti si è parlato quasi ed esclusivamente di Luis e non dell'ospite. Una cosa prevedibile e che si poteva evitare. Questa cosa ha danneggiato il podcast, perché faccio fatica a reperire ospiti. Se chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili, non sono contenti se vengono a parlare a questo tavolo e poi nei commenti si parla solo di Luis. Avevo chiesto il favore di poter dire che Luis non c'è più. Di dirvi :"Se seguite questo podcast per lui, non c'è". Non mi è stata data questa autorizzazione, credo sia stato fatto per un motivo preciso e poco corretto dal mio punto di vista. Non c'è mai stata intenzione di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso tanti momenti della mia vita e un progetto così bello."

Il rapper ha proseguito dicendo che dopo la parentesi Sanremo, durante la quale lui e Luis Sal sono andati in onda con Muschio Selvaggio su Rai2, senza ricevere alcun compenso, c'è stata una forte discussione lavorativa, perché Sal riteneva che si fosse fatto carico di tutto, senza l'aiuto del partner. Dopo una prima pausa, Sal aveva rivelato di voler abbandonare il progetto, lasciando Fedez alquanto stupito e in evidente difficoltà, anche perché non si aspettava certo che la situazione evolvesse in questo modo:

"Questo è quanto. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà, chi seguirà il podcast per lui sappia che non c'è più. Se potete, sfogatevi sotto questo video, ma poi evitate mancanze di rispetto nei confronti degli ospiti."