Fedez e Ludovica De Gryse, flirt confermato? Spunta la foto di un bacio!

Il rapper Fedez e Ludovica De Gryse fanno sul serio? Spunta la foto di un bacio tra i due!

Fedez è tornato al centro del gossip di recente, dopo l'annuncio della separazione da Chiara Ferragni, per essere stato visto in dolce compagnia con Ludovica De Gryse. Nonostante il rapper abbia smentito il flirt con la ragazza, di recente è spuntata una foto che fa pensare che non sia esattamente così. Quale sarà la verità?

Fedez e Ludovica De Gryse: flirt confermato?

La prima segnalazione sulla coppia risaliva a qualche giorno fa, quando Fedez è stato pizzicato in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, con cui è stato visto flirtare e ridere. Nel giro di poche ore, il web è riuscito a risalire all'identità della misteriosa donna: si tratta di Ludovica De Gryse, 23enne parte dell'alta borghesia milanese.

Tuttavia, nonostante in molti ritenessero di avere tra le mani le prove del nuovo flirt del rapper, dopo l'annunciata crisi dei Ferragnez e che si stesse assistendo alla nascita di un nuovo amore, è stato lo stesso rapper a svelare come stavano le cose. In un'intervista radiofonica, infatti, Fedez ha ironizzato sul gossip, raccontando che lui e Ludovica De Gryse hanno riso insieme delle strampalate teorie della stampa italiana:

"Io e lei ne abbiamo riso, i giornalisti ora sono i nuovi influencer"

Fedez ha una storia con Ludovica De Gryse? Spunta una foto, ma...

Ma, a distanza di pochissimi giorni dalla smentita di Fedez sul presunto flirt con Ludovica De Gryse, è spuntata una foto in cui sembra che Fedez e Ludovica si stiano baciando in un locale a Milano. Tutto è partito da una segnalazione ricevuta dalla pagina Instagram Very Inutil People: un utente anonimo ha rivelato di aver visto Fedez baciare una ragazza bionda al Volt, locale milanese:

"Ciao Very, ieri sera al Volt a Milano, Fedez baciava una ragazza bionda, penso la stessa del release party dell'album di Capo Plaza"

A corredo della segnalazione è stata inviata anche una foto, ma, come ha fatto notare la pagina Very Inutil People, l'immagine era troppo sfocata per permettere di riconoscere davvero Fedez e Ludovica De Gryse. Tuttavia, in qualche storia Instagram successiva, uno scatto più nitido sembrava rivelare che fossero davvero loro, anche se la certezza è ancora tutta da stabilire.