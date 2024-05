Fedez, dopo i rumors sul flirt con Ludovica Di Gryse interviene e svela come stanno le cose

Gossip TV

Fedez è stato al centro del gossip negli ultimi giorni per un insistente rumor su un flirt con Ludovica Di Gryse. A far chiarezza è intervenuto il diretto interessato: ecco cosa ha detto!

Dopo la conferma dell'addio alla moglie Chiara Ferragni, per Fedez è iniziato un nuovo capitolo della sua vita: serate, Coachella, party e presunti flirt e rumors di relazioni con altre donne. L'ultima della lista è Ludovica Di Gresy, con cui il rapper è stato visto chiacchierare a una festa qualche sera fa. Tuttavia, dopo giorni di rumors, è stato il diretto interessato a intervenire a svelare come stanno le cose.

Fedez interviene e svela la verità sul flirt con Ludovica Di Gresy

Oggi, 7 maggio, Fedez è stato ospite nella trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio24, insieme ai conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo. In questa occasione, il rapper ha voluto chiarire qual è la verità sui rumors di un flirt tra lui e Ludovica Di Gresy. I due sono stati visti insieme a una festa, sabato sera, e dall'atteggiamento disinvolto di Fedez sembrava che il rapper ci stesse spudoratamente provando con la ragazza bionda.

Ludovica Di Gresy è parte di una delle famiglie più influenti di Milano ed è apparsa nel video insieme a Fedez, rifiutando le sue avanches. Non ha un profilo particolarmente ricco sui social, dato che è seguita solo da 3mila follower ed è stata definita come "una ragazza dell'alta borghesia milanese".

A La Zanzara, Fedez ha anche brevemente parlato del processo per calunnia contro il Codacons e della spinosa situazione di Muschio Selvaggio, limitandosi però a dare una risposta evasiva e cercando di rigirare la domanda ai conduttori del programma.

Fedez e Ludovica di Gresy, flirt in corso? Ecco la verità!

Se su altri argomenti il rapper si è mostrato sfuggente, alla domanda sulla misteriosa donna bionda con cui è stato pizzicato ha risposto con grande tranquillità, svelando come stanno davvero le cose. Non è la prima volta che al rapper è stato attribuito un flirt dopo l'annuncio della separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Anche in occasione del Coachella, a cui ha partecipato, vennero diffuse voci che lo volevano in dolce compagnia, salvo poi rivelarsi del tutto infondate.

Anche nel caso del presunto flirt con Ludovica Di Gryse, il rapper ha svelato che le cose non sono affatto come le hanno raccontate i giornali e che anzi entrambi hanno riso dei rumors su una relazione tra loro:

"Ci siamo sentiti e abbiamo riso quando abbiamo parlato di tutte queste cose nuove che sono uscite. Ho riso come un matto, i giornalisti sono i nuovi influencer"