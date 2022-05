Fedez e J-Ax fanno pace e tornano a cantare insieme: ecco dove e quando

Gossip TV

Fedez e J-Ax hanno annunciato di aver fatto pace e di essere in procinto di tornare insieme sul palco per un evento benefico.

Hanno annunciato su Instagram di aver fatto pace dopo alcuni avvistamenti che facevano ben presagire e ora si preparano a tornare insieme sul palco dopo circa quattro anni di lontananza. Fedez e J-Ax sono tornati a fare coppia ma, a differenza di quanto ipotizzato dai fan dei due rapper, non sono in procinto di rilasciare un nuovo singolo bensì di organizzare una manifestazione solidale per la loro amata Milano. Ecco tutti i dettagli del progetto di Fedez e J-Ax.

Fedez e J-Ax tornano amici e Instagram esplode

L’addio artistico e privato tra Fedez e J-Ax sconvolse profondamente i fan, suscitando la corsa alla teoria più folle e meno accredita per spiegare questo repentino allontanamento, commentato da Ax recentemente, a riprova che nonostante l’allentamento il rapper non ha mai smesso di pensare al collega. E così, dopo quattro anni di silenzio, Fedez e J-Ax hanno annunciato su Instagram di aver fatto pace in un momento particolare per il marito di Chiara Ferragni, che ha scoperto di avere un tumore al pancreas e si è sottoposto ad un intervento delicato, fortunatamente riuscito perfettamente. L’annuncio della pace, che ha raccolto migliaia di likes da parte di tutti coloro che hanno sempre sperato nella reunion dei due rapper, recita:

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio […] La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene”.

Fedez e J-Ax insieme per un progetto a Milano

L’annuncio della pace dunque è stato seguito da quello di un progetto che avrebbe coinvolto entrambi i cantanti. Su Instagram, Ax ha ironizzato confermando che non sono intenzionati a pubblicare al momento un brano insieme, anche per lasciare spazio ai loro competitors. Fedez, invece, durante la conferenza a Palazzo Reale ha spiegato la natura del progetto, ovvero un concerto benefico dedicato a Milano, che si terrà in piazza Duomo il prossimo 28 giugno, con alcuni dei volti più noti del panorama musicale attuale. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Tog, e J-Ax confida di aver accettato non solo in nome della ritrovata amicizia con Fedez, che non dipende dal concerto, ma anche per aiutare questa associazione che fa del bene a tanti bambini.

“Ringrazio Ale di essere qui perché non avrebbe assunto la connotazione che oggi ha questo evento se non avesse accettato: è stata fondamentale la sua adesione […] Regalare qualcosa di gratuito mi sembrava bello. Io a livello di salute non potrei affrontare un tour ed è già tanto che possa fare questa data. Verranno anche i miei chirurghi nel caso mi debbano operare in diretta. Abbiamo attivato un numero verde a cui si può donare. È un evento che costa milioni di euro ma non ci guadagneremo nulla, tutto l’extra sarà per Tog […] un centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse, l’attività che svolge totalmente gratuita è un fiore all’occhiello per tutta Europa, fanno qualcosa di incredibile […] Oltre a noi ci saranno Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei. Sarà un vero e proprio Festival”.