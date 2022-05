Fedez, J-Ax torna a parlare della loro collaborazione: ''Ho provato a farlo, però mi fa schifo''

Gossip TV

J-Ax torna a parlare della fine della collaborazione artistica con Fedez, facendo nuove rivelazioni.

Si è parlato a lungo dell’addio artistico e privato tra Fedez e J-Ax, dopo una stagione di clamorosi successi musicali che hanno dominato le vette delle classifiche. A distanza di anni, J-Ax torna a commentare quanto accaduto con il marito di Chiara Ferragni, mettendo in luce un lato inedito di questa separazione brusca e repentina.

J-Ax svela la verità su Fedez

J-Ax e Fedez hanno formato una delle coppie più iconiche della musica italiana negli anni 2000, lanciando brani che sono entrati nel cuore degli ascoltatori, attirando una quantità esorbitante di fan, scalando senza neppure troppa fatica le vette delle classifiche nostrane con hit che, ancora oggi, fanno ballare tutti. Il progetto artistico di Fedez e J-Ax, tuttavia, si è improvvisamente interrotto e sono nate molte ipotesi sul perché i due cantanti si siano allontanati tanto bruscamente. C’è chi pensa che dietro la separazione ci sia Chiara Ferragni che non ha mai visto di buon occhio la vicinanza del marito al rapper, oppure che lo stile di vita adottato da J-Ax avesse portato problemi all’immagine di Fedez o meglio, a quella che in quel periodo avrebbe voluto dare ai media. Insomma, tante chiacchiere e poca sostanza perché nessuna sa realmente cosa è accaduto ad eccezione dei due diritti interessati, salvo qualche preziosa informazione che poche ore fa è rotolata fuori la bocca di J-Ax, ospite di Luca Casadei nel podcast One More Time.

“Tra noi prima del business c’è stata un’affinità reale e artistica. Lui mi colpì facendomi i complimenti per il disco ‘Domani Smetto. Poi ha unito anche l’amore per il punk rock. Lui a differenza di tanti è uno che vuole spaccare il sistema. Lui mi disse ‘dai facciamoci tutto noi, finanziamoci noi le cose e le idee’. Poi ho provato a fare l’imprenditore con Fede, però mi fa schifo. All’inizio ero convinto di poterlo fare, guardavo anche i miei idoli americani che lo fanno da sempre. E anche con dei successi, però non fa per me davvero. Soltanto il pensiero di alzarmi per andare in una riunione a discutere di un contratto che non è il mio mi pesa. Ok i soldi, ma non mi piace” - riporta Biccy - E lasciamo stare il discorso dipendenti. Quando iniziavo ad averne tanti avevo il pensiero fisso di fallire e di avere loro che dipendevano da me. Guarda è una roba che io non riesco a gestire. Sì con Fedez andava tutto bene a livello professionale, ma io non smetterò mai di vedere il music business come qualcosa che può finire da un giorno all’altro. E adesso ancora di più. Se io dico una parola fuori posto in questa chiacchierata mi cancellano e rischio di perdere tutti i contratti in un secondo. Mi accusano di cose non vere? Ciao è finita e oggi funziona così. Io voglio la serenità e non potevo fare quel lavoro. Andavo a letto e pensavo ‘oddio quanti dipendenti ho?’ Invece Fedez mi diceva ‘a me fa stare bene allargare e avere nuovo personale’. Io invece gli rispondevo ‘oddio no un’altra famiglia che si basa sul fatto se andremo bene’. Questo è un limite mio e mi sono tolto. Ok ci sono anche altre ragioni, ma questo è uno dei veri motivi”.

Insomma, J-Ax ricolloca il principale motivo della crisi nel campo economico e lavorativo, spiegando di non riuscire a condividere l’idea che a musica sia un’industria e che il cantante possa essere anche manager. Mentre il rapper torna al passato con queste dichiarazioni, pur non soddisfacendo del tutto la curiosità dei fan, Fedez torna ufficialmente come giudice di X Factor.