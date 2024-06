Fedez e Garance Authié, Fabrizio Corona rivela tutti i retroscena piccanti sul Flirt!

Gossip TV

Fedez e Garance Authié, la verità dietro al flirt più discusso del momento. A parlare è Fabrizio Corona, che rivela retroscena inediti sul rapper e la giovane modella francese.

Tra Fedez e la bella modella Garance Authié è amore? Il rapper sembra essere totalmente preso dal nuovo flirt con la giovanissima francese, nonostante le critiche che riceve sul web da parte dei sostenitori di Chiara Ferragni, ma la verità non è esattamente come la si immagina. A parlare e svelare i retroscena più piccanti è Fabrizio Corona, che ricostruisce la cronistoria del momento.

Fedez e Garance Authié colpo di fulmine al Coachella

Dopo aver messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni, spiegando solo in seguito di aver vissuto con l’influencer una relazione tossica, Fedez ha abbracciato senza remore la sua nuova vita da single e si è concesso viaggi, serate in discoteca e nuovi regali di lusso tra costose macchine e orologi di alta qualità. Tante le segnalazioni sui possibili nuovi flirt di Fedez, fino a quello più plausibile con la modella Garance Authié con la quale si è presentato mano nella mano al Gran Premio di Monaco. I due fanno sul serio? A svelare i retroscena è Fabrizio Corona su Dillinger News.

L’ex re dei paparazzi racconta che l’incontro tra la modella francese e il cantante milanese è avvenuto al Coachella, quando lei era accompagnata un misterioso e ben più maturo uomo cinese. Sembra che per Fedez sia stato un vero e proprio colpo di fulmine ma Garance si è fatta attendere, giocando d’astuzia e non cedendo immediatamente alle sue lusinghe, tanto che alla fine il rapper l’ha pregata - e profumatamente pagata - per prendere parte al video di “Sexy Shop”, la nuova canzone in collaborazione con Emis Killa che ha fatto discutere per gli espliciti riferimenti alla Ferragni. Così, Garance avrebbe accettato l’invito a Monaco e poi a Milano, ma tra i due non ci sarebbe stato neppure un bacio.

Corona svela tutto sul nuovo flirt di Fedez

Insomma, sebbene tutti abbiano dato per scontato che Fedez e la modella francese Garance Authié facciano sul serio, sembra che la situazione sia ben diversa. Corona, infatti, parla di colpo di fulmine da parte del rapper milanese ma anche di una brusca frenata da parte della giovane modella, che si starebbe facendo desiderare e non si sarebbe ancora concessa in modo intimo al cantante. Secondo la ricostruzione dell’ex re dei paparazzi, Fedez avrebbe invitato Garance a Milano portandola nel ristorante preferito di Chiara Ferragni, dove i due ex coniugi hanno trascorso romantici momenti e festeggiato insieme importanti eventi, ovvero da Cracco in Galleria.

E infatti sul profilo della modella spuntano le foto con il Duomo alle spalle, confermando di aver effettivamente trascorso la serata con il rapper, ma anche in questa occasione neppure un bacio. Insomma, sembra che Authié stia giocando a farsi rincorrere e, secondo Corona, il metodo funziona dato che Fedez non la perde mai di vista e le concede il suo totale interesse.