Fedez: "Con Chiara Ferragni una relazione tossica"

"Con Chiara Ferragni una relazione tossica. Non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza" queste le nuove spiazzanti rivelazioni di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni con la quale, sembra oramai ad un passo dal divorzio, dopo cinque anni di matrimonio e la nascita dei loro due figli, Leone e Vittoria.

Fedez: "Non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o andare in vacanza"

Durante una conversazione su Twitch con lo streamer Grenbaud, il rapper ha parlato del brano "Sexy Shop", la sua ultima nuova hit realizzata insieme a Emis Killa, in cui fa riferimento anche alla sua ex:

"Parlo di un rapporto in cui ci facevamo del male a vicenda. Non credo di incolpare nessuno, descrivo solo una relazione tossica. Se poi qualcuno vuole leggerci altro, va bene... Naturalmente mi sfogo con le persone che non mi sono mai piaciute e di cui finalmente mi sono liberato, perché quando si chiude una relazione si chiude anche con tutte le persone intorno. Non ho mai nascosto il fatto che non sopportavo l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o andare in vacanza."

Quando poi Grenbaud ha domandato a Fedez se sarà possibile rivederlo sul palco di Sanremo, il rapper ha replicato con una nuova frecciatina alla ex compagna

"Con l'idea giusta, sì.E poi finalmente sarei libero di fare il c... che voglio". Il rapper milanese ha fatto riferimento all'edizione del 2023 quando Chiara Ferragni co-conduttrice accanto ad Amedeus, pare si infuriò con Fedez in seguito al suo discusso bacio avvenuto in platea con Rosa Chemical.

"Oggi posso finalmente essere me stesso, ma non rinnego nulla del passato. È importante andare avanti", ha affermato il rapper, le cui rivelazioni sono poi diventate più amare per la situazione che vive oggi relativamente ai figli. "Sono un argomento delicato; sto lottando per trascorrere più tempo possibile con loro, I miei figli mi danno una ragione per vivere."