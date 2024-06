Fedez fa sul serio con Garance Authié? Spuntano alcune stories della nuova coppia

Gossip TV

Dopo diversi rumors, sembra che Fedez e Garance Authié abbiano deciso di uscire allo scoperto: ecco alcune stories che sembrano confermare che i due sono una coppia!

Fedez è finito al centro del gossip nell'ultimo periodo a causa del divorzio da Chiara Ferragni: i Ferragnez infatti non sono più una realtà ed è evidente che tra il rapper e l'influencer i rapporti siano del tutto irrecuperabili. Inoltre, Fedez sembra aver già voltato pagina, visto che da settimane si vocifera di un suo flirt con diverse influencer e modelle. Tra queste, anche Garance Authié, con cui è stato pizzicato in alcuni scatti che appaiono come una conferma dei rumors!

Fedez e Garance Authié sono una coppia?

Dopo l'annuncio della separazione da Chiara Ferragni, in seguito agli scandali giudiziari che hanno investito l'influencer per la vicenda del Pandoro-Gate, Fedez è tornato al centro del gossip, mostrandosi spesso in compagnia di diverse modelle e influencer. Dopo i rumors smentiti sul flirt con Giulia Ottorini, avvistata con il rapper al Coachella Music Festival, Fedez è stato pizzicato con altre donne, tra cui la modella e influencer Garance Authié.

Mentre sul web si commentava sulla somiglianza di Garance con Giulia Valentina e Chiara Ferragni, entrambe ex del rapper, quest'ultimo è stato di nuovo avvistato con Garance al Gran Premio di Monaco, a Montecarlo e tra i due ci sono stati scambi sui social che non sono sfuggiti.

Da alcune stories che i due hanno postato, sembra che la loro frequentazione stia proseguendo: siamo di fronte a una nuova coppia?

Spuntano alcuni scatti che sembrano confermare che Fedez e Garance abbiano voltato pagina!

I fan si sono insospettiti quando hanno visto alcune delle ultime stories pubblicate da Fedez e da Garance: nonostante i due non avessero dichiarato di essere insieme, alcuni dettagli hanno fatto pensare ai followers che il rapper e la modella si stiano frequentando, lontano da occhi indiscreti. In particolare, Fedez ha pubblicato una storia nella quale ha mostrato ai fan il suo nuovo appartamento.

E, nel condividere alcuni scatti della casa, si è notato che il rapper non era da solo: della ragazza che era con lui non è stato inquadrato nulla, se non le mani e i followers hanno notato che lo smalto e gli anelli indossati dalla figura misteriosa sono gli stessi che ha Garance! Inoltre, nella serata di venerdì entrambi hanno postato uno scatto di un noto ristorante che affaccia sul Duomo di Milano. Anche in quel caso, sebbene nessuno dei due abbia ammesso di essere in compagnia dell'altro, per i fan non c'erano dubbi che i due fossero insieme.

Di recente, Fedez è tornato a parlare della fine della storia con Chiara Ferragni, affermando di essere finalmente libero da quella che era, a detta sua, una relazione tossica e che l'avrebbe portato a non sopportare l'ambiente che lo circondava.