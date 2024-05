Fedez e Cristiano Iovino: "arriverà la pace con un video" il gossip di Fabrizio Corona

Gossip TV

"La vicenda tra Fedez e Cristiano Iovino si concluderà così" parla l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Negli ultimi giorno c'è stato un vero trambusto sul web riguardo ad una presunta rissa che avrebbe coinvolto Fedez e Cristiano Iovino, il personal trainer diventato involontariamente molto noto in Italia a causa del suo coinvolgimento in gossip riguardanti un presunto flirt con Ilary Blasi.

"Fedez e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale e faranno pace e faranno un video ironico contro la procura"

In recenti sviluppi, Fabrizio Corona ha dato ulteriori dettagli sulla disputa tra il rapper milanese e Iovino. Secondo quanto riportato da Biccy, Corona, che ha una conoscenza personale di entrambi, ha rivelato che la situazione non è sfociata in una vera e propria rissa, ma si è trattato più che altro di un confronto acceso. Sul portale diretto dall'ex re dei paparazzi, Dillinger, Corona ha spiegato in maniera dettagliata come si sono svolti gli eventi la mattina successiva all'incidente.

Prima dell'alba, aveva già parlato con entrambi, conoscendo tutti i dettagli della vicenda. Sembrerebbe cheCristiano Iovino abbia incrociato Fedez al The Club la sera di domenica 21 aprile scorso. Fedez pare si stesse divertendo con un gruppo di amici, mentre Iovino era da solo. La situazione è degenerata quando, per motivi banali e frivoli, il rapper milanese si è avvicinato a Iovino in modo arrogante e provocatorio, suscitando una reazione violenta da parte di quest'ultimo. È così scattata una rissa che ha coinvolto entrambi e gli accompagnatori di Fedez, tra cui Cristian Rosiello, suo bodyguard e membro della curva sud del Milan. Tuttavia, queste due vicende non sembrano essere collegate. Corona ha proseguito spiegando che il marito di Chiara Ferragni ha continuato a provocare nonostante il tentativo di riportare la calma. Iovino, che ha dovuto ricevere cure ospedaliere e possiede documentazione medica a riguardo, ha scelto di non presentare denuncia. Questa decisione sembra essere dettata da principi etici che non lo avrebbero spinto coinvolgere le autorità.

In seguito al clamore della vicenda, la procura ha voluto approfondire e Iovino è stato interrogato nuovamente a casa sua. Al personal trainer è stato chiesto il motivo della mancata denuncia, se per timore, minacce o altre ragioni più gravi.

Secondo l'ex marito di Nina Moric, sembra che tra Fedez e il personal trainer ci sarà presto un confronto. Si prevede che si raggiungerà un accordo legale, seguito da una riconciliazione e la creazione di un video ironico contro la Procura, vista come responsabile di un'eccessiva attenzione mediatica e di spreco di risorse pubbliche.