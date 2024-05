Fedez, rissa in discoteca con Cristiano Iovino prima del pestaggio

Gossip TV

Corriere della Sera ha svelato nuovi retroscena prima dell'aggressione che ha subito Cristiano Iovino. Il personal trainer si sarebbe scontrato con Fedez in un locale a Brera quartiere di Milano.

L'aggressione a Cristiano Iovino, noto personal trainer (e in passato anche presunto flirt di Ilary Blasi), continua a tenere banco e si aggiungono retroscena inaspettati.

Cristiano Iovino avrebbe avuto una rissa con Fedez in un noto locale di Milano

Riavvolgendo il nastro degli eventi, ricordiamo che nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, Iovino è stato brutalmente aggredito da un gruppo di individui poco distante dalla sua abitazione a Milano. Tuttavia, nonostante la gravità dell'episodio, il personal trainer ha deciso di non presentare denuncia e ha mantenuto riservatezza riguardo all'accaduto.

Ma la trama si complica ulteriormente quando emergono dettagli su un alterco avvenuto poco prima dell'aggressione. Sembra infatti che Cristiano Iovino sia stato coinvolto in una rissa con Fedez e Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne, poche ore prima dell'incidente fatale. Questo particolare ha acceso i riflettori sulla vicenda, alimentando speculazioni e teorie sul possibile legame tra i due eventi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la lite sarebbe avvenuto all'interno del noto locale "The Club" a Brera. La scintilla sarebbe stata un'apprezzamento ritenuto inopportuno rivolto da Iovino a una giovane presente con Fedez. Da qui sarebbe scaturita una violenta lite, caratterizzata da lancio di oggetti e mobili, alla quale si sarebbero uniti anche altri presenti, tra cui l'ex tronista Jack Vanore e alcuni tifosi del Milan.

Tuttavia, è importante sottolineare che Vanore ha smentito categoricamente il suo coinvolgimento nella vicenda, contraddicendo così le indiscrezioni riportate dai media. La situazione si complica ulteriormente quando si considera il coinvolgimento di alcuni tifosi del Milan nell'aggressione subita da Iovino poco dopo l'incidente in discoteca. Al momento, non sembrano esserci collegamenti diretti tra la rissa in discoteca e l'aggressione subita da Iovino, tuttavia alcuni dettagli sollevano interrogativi sulla presunta presenza di Fedez accompagnato da tifosi del Milan, che potrebbero aver agito come una sorta di scorta personale per il rapper. Il coinvolgimento di Christian Rosello, uno dei presunti tifosi del Milan che accompagnava Fedez in alcune occasioni, aggiunge ulteriori elementi di complessità alla vicenda. La sua presenza accanto al rapper durante un processo legale avvenuto recentemente a Roma solleva interrogativi sulla natura dei legami tra Fedez e i tifosi del Milan. Nonostante le molteplici incognite, la procura ha aperto ufficialmente un fascicolo per rissa e lesioni, dando inizio a un'indagine approfondita per fare luce su questa intricata vicenda.

Ecco quanto ha riportato oggi Il Corriere della Sera:

"I fatti (accertati) partono dalle 3.30 di lunedì notte, 22 aprile. I guardiani di un palazzo di via Traiano, vicino a Citylife, assistono a un violento pestaggio in strada. Vedono scendere 8-9 ragazzi da un van («tutti grossi e vestiti di nero») e accanirsi su una sola persona. L’azione è fulminea. A terra resta Cristiano Iovino, personal trainer romano 37enne, balzato all’onore del gossip per un caffè preso in compagnia di Ilary Blasi dopo la separazione da Totti."

Quando arriva l’ambulanza lui rifiuta il trasporto in ospedale, accetta solo di farsi medicare sul posto. Pochi minuti e in via Traiano arrivano anche gli equipaggi del pronto intervento dei carabinieri. Iovino sembra terrorizzato, è reticente, dice di non conoscere nessuno e di non sapere perché il gruppo si sia accanito su di lui. Ai carabinieri dice di non voler sporgere denuncia. E senza una querela, con le nuove norme, non può esserci indagine dei magistrati. La storia però non convince per nulla gli investigatori. E anzi, quel pestaggio viene messo in relazione con quanto successo poche ore prima in una delle discoteche più note di Brera, il «The Club» di largo La Foppa. Il confronto con i filmati delle telecamere e il racconto della security confermano l’intuizione di chi indaga. Dentro c’è stata una rissa furibonda che ha coinvolto Iovino (insieme ad alcuni amici) e il più social dei rapper: Federico Leonardo Lucia, 34 anni, in arte Fedez, fresco di crisi con la moglie Chiara Ferragni. Si dice che tutto sia partito da un apprezzamento poco gradito a una ragazza che era in compagnia del cantante. Il resto lo avrebbe fatto anche l’alcol."

"In Procura però l’analisi dei video rivela ben altro. La rissa tra Fedez e Iovino è davvero avvenuta e in compagnia del cantante ci sarebbero stati anche diversi ultrà del Milan. Nomi pesanti della Curva sud rossonera [...] Il pm Michela Bordieri ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni, in attesa di una eventuale querela di Iovino (ha 90 giorni di tempo). E ci sarebbe già un nome sul registro degli indagati. Al momento non emergono elementi che colleghino direttamente il pestaggio e gli ultrà che accompagnavano Fedez. Di sicuro — questo è accertato — lui in via Traiano non c’era."