Fedez e Chiara Ferragni: polemica sui social per il gesto di una pagina fan dedicata ai figli Leone e Vittoria

Di pagine dedicate ai Ferragnez e ai figli Leone e Vittoria è pieno il web e non sono mancate le polemiche per il gesto di una pagina fan dedicata ai due bambini. Ecco cosa è successo!

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha avuto tra i tanti effetti collaterali quello di negare ai fan di vedere come prima sui social i loro figli, i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni. I bambini, infatti, su richiesta di Fedez non appaiono più sui profili social dei genitori, se non di spalle. La mancanza di contenuti e aggiornamenti da parte dei Ferragnez sulla loro prole ha così spinto una pagina fan dedicata ai due bambini a un gesto che non ha mancato di suscitare delle polemiche.

Ferragnez, la pagina dedicata a Leone e Vittoria diventa un memoriale: scoppia la polemica

Una delle pagine Instagram più seguite dedicate a Leone e Vittoria ha preso una decisione piuttosto drastica, scatenando il malcontento, ma anche una certa polemica sul web. Si tratta di uno degli account più seguiti sui social per chi è fan dei due piccoli di casa Ferragnez e anche di uno di quelli che più costantemente pubblicava aggiornamenti sulla prole dell'influencer e del rapper.

Tuttavia, con la decisione di non mostrare più i piccoli sui social, sia questa pagina, sia le altre si sono ritrovate a gestire una vera e propria carenza di materiale da pubblicare. Questo è quanto accaduto alla pagina Instagram Leone & Vittoria Lucia Ferragni che conta oltre 78.000 followers e che ha spinto la suddetta pagina a prendere una decisione che ha lasciato i fan alquanto straniti. Dato che al momento non c'è nuovo materiale da pubblicare, la pagina fan dei due bambini Ferragnez ha deciso di trasformarsi in un memoriale:

"I loro genitori pubblicano raramente foto adesso, quindi, questo profilo potrebbe diventare un memoriale. Se dovessero esserci aggiornamenti, li pubblicherò"

Una scelta alquanto macabra, visto che i memoriali riguardano persone defunite e che ha fatto storcere il naso a molti dei fan della pagina, mentre altri hanno espresso la mancanza dei due piccoli Ferragnez sui social.

Perché Leone e Vittoria Ferragni non appaiono più sui social

La decisione di rendere la pagina un memoriale ha portato i fan più accaniti dei due figli di Chiara Ferragni e Fedez a lamentarsi della loro assenza dai social. Questa morbosità nei confronti dei due bambini è stata evidenziata anche da Selvaggia Lucarelli, ma anche sul web non sono mancate polemiche per l'eccessivo accanimento nel vedere Leone e Vittoria.

La scelta di non mostrare più i figli sui social è dipesa da un'espressa volontà di Fedez. Nella famosa intervista a Belve con Francesca Fagnani, il rapper aveva dichiarato che tutto nasceva dalla volontà di proteggere i figli, dato il clima burrascoso con l'ex moglie. In passato il rapper aveva mostrato con disinvoltura i bambini, raccontando ai followers i loro primi passi, i momenti trascorsi insieme e rendendoli parte della sua vita sui social.

Tuttavia, con la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e i problemi giudiziari che li riguardano, il rapper ha preferito tenere lontani dai social i figli, in modo da tutelarli, anche da sé stesso.