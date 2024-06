"Chiara Ferragni ha chiesto il divorzio a Fedez, 40 mila euro al mese per gli alimenti ", parla Fabrizio Corona

Gossip TV

Secondo quanto riportato da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, il team legale dell'influencer Chiara Ferragn avrebbe già avviato le pratiche per il divorzio nei confronti di Fedez.

Chiara Ferragni-Fedez, l'influencer avrebbe già avviato le pratiche di divorzio

L'improvvisa e inaspettata crisi dei Ferragnez ha sorpreso molti fan, che speravano in una riconciliazione. Tuttavia, a distanza di mesi, l'ipotesi di un divorzio appare sempre più concreta.

Secondo quanto riportato da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, vicino a Fedez e considerato una fonte attendibile, il team legale dell'influencer avrebbe già avviato le pratiche per il divorzio.

La Ferragni avrebbe affidato la gestione della separazione all'avvocato specializzato in diritto familiare Daniela Missaglia. I primi documenti necessari per il divorzio sarebbero già stati depositati in tribunale, ma c'è dell'altro. Chiara avrebbe richiesto un assegno di mantenimento di circa 40mila euro al mese per i figli Leone e Vittoria. Al momento, i bambini vivono con lei, ma Fedez può vederli liberamente. Dalla parte di Fedez, invece, c'è l'avvocato Alessandro Simeone, noto per aver rappresentato Ilary Blasi nel suo divorzio da Francesco Totti. Per ora, queste indiscrezioni dell'ex re dei paparazzi non sono state confermate ufficialmente dai diretti interessati.

Ecco cosa riporta Dillinger News:

"Nonostante tutto questo show, Chiara Ferragni e Federico Lucia, fino ad adesso, non avevano depositato i documenti per il divorzio, e dunque non era ancora stato ufficializzato.Noi di Dillinger siamo stati i primi a dare la notizia su chi fosse l’avvocato scelto da Chiara Ferragni per la separazione parecchi mesi fa, ovvero Daniela Missaglia. Mente Federico è assistito dallo stesso avvocato di Ilary Blasi, l’avvocato Alessandro Simenone.

"Di colpo, senza nessun preavviso o nessun segnale, una volta arrivata la prima problematica reale si è passati da una litigata, a Federico cacciato di casa, alla separazione, immediatamente al divorzio e subito alla richiesta di alimenti. Il tutto in soli tre mesi. Siccome siamo stati i primi ad anticiparvi la loro separazione, siamo i primi a dirvi che non torneranno mai insieme, che l’amore non è mai esistito e che ora nei prossimi mesi – oltre alle piccole frecciatine da uno e dall’altra parte – si passerà a guerre legali pesanti, di cui chi ne pagheranno le conseguenze, purtroppo, saranno solo ed esclusivamente i figli.P.S.: Paloma è della Ferragni (il loro Golden Retriever) che ha impedito a Fedez di vederla, anche in presenza dei figli, che gli chiedevano di vederla.

Proprio riguardo al cane, Paloma, Fedez,ospite sempre su Twitch in una diretta con GrenBau, ha dichiarato:

"Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il caz*o […] La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere e mi rode il cul* perché non ne capisco le ragioni’.