Fedez ''avvinghiato ad una nuova ragazza’’ in Costa Smeralda: la segnalazione

Nuovo avvistamento per Fedez. Il rapper torna al centro del gossip, pizzicato con una ragazza in Costa Smeralda. Ecco i dettagli.

Sempre più impossibile il ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara Ferragni. Mentre la bionda influencer si concentra su lavoro e famiglia, il rapper finisce nuovamente al centro del gossip dopo una segnalazione bollente. Chi è la giovane ragazza al quale è avvinghiato in discoteca in Costa Smeralda?

Fedez e Chiara Ferragni sempre più lontani

La fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha scioccato tutti i fan della coppia, che avevano già intuito aria di crisi dopo lo scoppio dello scandalo Balocco. L’ex golden couple di Instagram sembra aver vissuto questa separazione in modo diametralmente opposto, con Chiara decisamente provata e lontana dai social per lunghe settimane, e Fedez al centro del gossip per le sue nuove liaison. Il rapper si è pubblicamente mostrato al fianco di Garance Authié, giovanissima modella francese, ma sembra che il flirt non sia decollato come sperato.

Nel frattempo, si parla anche di un nuovo amore per Chiara la quale tuttavia è molto attenta a non lasciare tracce in pubblico, concentrando l’attenzione sul suo lavoro di imprenditrice digitale. Si mormora, inoltre, che Ferragni abbia ripreso diversi rapporti lavorativi in America dove ha vissuto per lunghi anni, ma che l’ex marito voglia ostacolarne il trasferimento per poter rimanere vicino ai figli. Ora, tuttavia, Fedez è protagonista di un nuovo colpo di scena.

Fedez pizzicato così in discoteca

Nelle ultime settimane, tra un gossip e l’altro sulla sua vita privata, Fedez ha annunciato di essere tornato in ospedale dove è stato ricoverato a causa di una nuova emorragia interna. Il rapper ha rischiato tutto ma per fortuna ora è fuori pericolo e si dedica alle vacanze estive, volando in Sardegna per divertirsi in Costa Smeralda. Qui, secondo la segnalazione lanciata da Gabriele Parpiglia, Fedez si sarebbe divertito con una nuova fiamma.

“Discoteca Ritual (Sardegna). Intorno alle 4.06 dietro alla consolle, ecco Fedez avvinghiato ad una nuova ragazza. Un nuovo flirt… sotto gli occhi dei presenti. Dopo le storie con Garance Authié e con la giovanissima modella Sveva, adesso in Costa Smeraldi è caccia, da parte dei reporter, alla nuova frequentazione del rapper. Sempre più lontano da Chiara Ferragni ormai”.

Chi è la nuova fiamma del rapper? Al momento nessuna certezza, anche se sembra non trattarsi di Garance sebbene il popolo del web abbia trovato delle somiglianze nel video pubblicato dal giornalista sui social. Potrebbe anche trattarsi di una ragazza conosciuta quella sera e mai più rivista, insomma una possibilità da non escludere.