Chiara Ferragni ha un nuovo amore dopo Fedez? Una Foto insospettisce i Fan

Chiara Ferragni è in vacanza con i figli e pubblica su Instagram una foto che insospettisce i suoi fan: spunta, infatti, la gamba di un uomo. Sarà lui il nuovo fidanzato dell'influencer?

Chiara Ferragni sembra aver superato il momento critico scaturito dal coinvolgimento nello scandalo Balocco e per la fine del suo matrimonio con Fedez. L’influencer ha ripreso a pubblicare costantemente aggiornamenti sulla sua vita su Instagram, come era solita fare fino a poco prima di Natale, ma l’ultimo scatto nelle Stories fa nascere dubbi. Chiara è in vacanza con il suo nuovo fidanzato? Ecco cosa succede.

Chiara Ferragni, il peggio è passato

Lo scoppio dello scandalo Balocco ha provocato uno tsunami nella vita di Chiara Ferragni. L’influencer italiana, famosa in tutto il mondo e seguita da milioni di fan su Instagram, ha perso credibilità agli occhi del pubblico a causa dell’indagine per truffa aggravata, che si è recentemente risolta con il pagamento di una salata multa. Chiara ha ripreso la sua attività di influencer, sebbene gli affari abbiano decisamente risentito della situazione particolare in cui si è ritrovata, cercando di superare la fine del suo matrimonio con Fedez.

Ferragni, che ha commentato a sorpresa la gravidanza di Giulia Valentina, sembra aver trovato un nuovo equilibrio nonostante gli attacchi dell’ex marito continuino ad arrivare tra frecciatine social e la canzone “Sexy Shop” che contiene chiari riferimenti al loro addio. C’è chi mormora da diverse settimane, inoltre, che la bionda influencer abbia anche un nuovo amore ma lei non fa parola della sua vita privata, concentrata sui figli Leone e Vittoria e sulla sua carriera. Ora, tuttavia, una Ig Stories potrebbe confermare l’ipotesi che vi sia un nuovo uomo al suo fianco.

Chiara Ferragni innamorata? La foto crea sospetti

Mentre Fedez continua a finire al centro delle indiscrezioni per i suoi presunti nuovi amori, Chiara Ferragni ha tenuto un basso profilo fino ad ora, concentrandosi su nuovi progetti e sulla famiglia. In vacanza con gli adorati figli, tuttavia, Ferragni potrebbe aver commesso un passo falso che prova la sua nuova relazione. Nelle ultime ore, infatti, Chiara ha pubblicato una serie di Ig Stories divertenti e giocose con la voce di Leone e Vittoria in sottofondo, poi si è lasciata andare ad uno scatto per mostrare il suo outfit colorato e vacanziero.

Peccato che dietro la sua gamba si intraveda quella di un uomo, che sembra esserle decisamente vicino. Di chi si tratta? Ricordiamo che Chiara ha diversi amici uomini e dunque è plausibile che si tratti della gamba di uno di loro, ma è anche vero che potrebbe aver voluto dare un indizio ai fan prima di uscire allo scoperto con il suo nuovo flirt. Occorre attendere che sia lei a parlarne o che qualche giornale riesca a paparazzarla.