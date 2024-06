Fedez arriva la smentita sulle sue condizioni di salute: come sta davvero

Gossip TV

Nelle ultime ore si è parlato di un nuovo ricovero di Fedez al San Raffaele di Milano.

Le condizioni di salute di Fedez sono state al centro di molte speculazioni e notizie contrastanti nelle ultime ore.

"Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale", l'aggiornamento a Pomeriggio 5

Alessandro Rosica, attraverso Instagram, ha diffuso la notizia che il rapper sarebbe stato ricoverato al San Raffaele di Milano per problemi di salute. Secondo Rosica, persone che lavorano nell'ospedale lo avrebbero informato del ricovero, affermando che Fedez stava male e che non sarebbe comparso sui social per un po' e che inoltre le sue condizioni lo avrebbero costretto a dare forfait all'evento musicale di ieri sera del TIM Summer Hits in cui si sarebbe dovuto esibire con il suo ultimo singolo, "Sexy Shop".

La notizia è stata tuttavia rapidamente smentita da altre fonti. Alberto Dandolo, giornalista di Oggi ha definito la notizia come una "bufala" o "fake news" e anche Michel Dessì a Pomeriggio 5 ha anche smentito il ricovero, affermando che Fedez è stato poco bene ma non è attualmente ricoverato in ospedale.

“Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è così” – ha dichiarato Michel Dessì a Pomeriggio 5 – “Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”.