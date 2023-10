Fedez: "Ancora ricoverato, nuova perdita di sangue e nuova trasfusione"

Gossip TV

Il rapper, che doveva essere dimesso in giornata, è tornato in sala operatoria: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Secondo quanto ha riferito oggi Il Corriere della Sera, Fedez, ricoverato la scorsa settimana per due ulcere a seguito delle quali ha avuto un'emorragia interna, sarebbe tornato in sala operatoria nella serata di ieri.

Fedez: "Un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria"

"Si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per la sutura ed è stata poi necessaria una nuova trasfusione", si legge sul quotidiano. Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano e si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il rapper milanese, riferisce sempre Il Corriere, sarebbe dovuto essere dimesso nella giornata odierna.

Nella giornata di venerdì 29 settembre scorso, il rapper su Instagram, dopo una serie di notizie allarmanti tra cui il ritorno improvviso di Chiara Ferragni in Italia, ha confermato di aver subito in un intervento chirurgico d'urgenza e ha ringraziato tutto lo staff medico e tutti coloro che lo stanno sostenendo in questo difficile momento:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandato perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Fedez si trovava in aeroporto quando si è sentito male, pronto a imbarcarsi su un volo per Los Angeles.Chiara Ferragni si trovava invece a Parigi ed è immediatamente tornata a Milano insieme all'amica del cuore Chiara Biasi che l'ha accompagnata nel viaggio verso l'ospedale.