Fedez, al concerto Love Mi spunta un cartello: "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato". Ecco la sua reazione!

Durante il concerto di beneficenza Love Mi, Fedez si è trovato davanti a un cartello con la famosa frase pronunciata da Luis Sal. Ecco come ha reagito.

Martedì 27 giugno, a Milano, Fedez ha orgnizzato un evento di beneficenza a cui hanno preso parte diversi artisti del mondo dello spettacolo, tra cui J-Ax, Francesca Michielin, Giulia Stabile e Angelina Mango di Amici e molti altri. Durante il concerto Love Mi, tuttavia, il padrone di casa si è trovato davanti a un cartello con una scritta molto particola. Ecco come ha reagito.

Fedez, il rapper si trova a leggere la frase "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" - ecco come ha reagito

Durante il concerto, trasmesso su Italia 1 in diretta da Piazza del Duomo, Fedez si è esibito insieme a diversi artisti, per raccogliere fondi da devolvere a un'associazione Andrea Tudisco OdVche si occupa della riabilitazione di bambini affetti da malattie neurologiche. Il rapper si è lasciato andare ad alcuni commenti che riassumevano la situazione con Luis Sal, l'influencer e suo ex amico, co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio. Ma, a sorpresa, Fedez si è trovato a leggere un cartello con una frase che ha per un attimo gelato l'atmosfera.

La frase sul cartello era infatti un chiaro riferimento alla querelle di Fedez con Luis Sal: i due, infatti, non conducono più insieme Muschio Selvaggio e la spiegazione è stata fornita dai diretti interessati, attraverso video su Youtube nei quali si attaccavano continuamente. In particola, l'influencer ha pronunciato la famosa frase, diventata un meme virale, "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

Ed è proprio questa frase che Fedez si è trovato a leggere su un cartello che sbucava tra la folla riunita per il concerto. Il rapper ha mantenuto la caalma, per poi esclamare divertito:

"Grazie del cartello, l'ho visto"

I due non si sono più visti, né parlati dopo le liti in seguito alla parentesi sanremese e, nonostante sia passato del tempo, è improbabile che possano far pace nel breve tempo.