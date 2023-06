Fedez, al concerto Love Mi lancia una frecciatina a Luis Sal

Gossip TV

Ieri sera, martedì 27 giugno, è andato in onda in diretta da Milano il concerto di beneficenza organizzato da Fedez, Love Mi. Durante la performance, il rapper si è lasciato andare a diversi commenti sull'ex amico Luis Sal.

Ieri sera, martedì 27 giugno, in diretta da Piazza Duomo a Milano, è stato trasmesso in diretta il concerto di beneficenza di Fedez. A prendere parte all'evento, trasmesso su Italia 1, numerosi artisti, tra cui anche l'ex allieva di Amici, la ballerina Giulia Stabile, che insieme al rapper è stata protagonista di un simpatico video con tanto di gaffe da parte del marito di Chiara Ferragni.

Fedez e la frecciatina a Luis Sal durante il concerto Love Mi

Tra i vari ospiti presenti ieri sera, sul palco di Love Mi, c'era anche Francesca Michielin ed è stato prima di annunciare la sua performance che il rapper ha deciso di lanciare una non così velata frecciatina al suo ex amico, Luis Sal. Con l'influencer Fedez ha condotto per diverso tempo il podcast Muschio Selvaggio, nel quale alla presenza di diversi ospiti trattavano i più disparati argomenti con tono irriverente e non privo di polemiche. Tuttavia, da dopo Sanremo i fan avevano notato che, nonostante Sal apparisse ancora nella sigla, non era più parte del programma e avevano inondato i commenti delle puntate, rilasciate su Youtube, di domande e richieste di spiegazioni su che fine avesse fatto Luis Sal.

Fedez aveva deciso di spiegare una volta per tutte la questione, pubblicando un video sul canale di Muschio Selvaggio, nel quale spiegava che a causa di divergenze cretive ed economiche tra lui e Sal il rapporto di lavoro si era interrotto e pregava i fan di non chiedere più info nei commenti, perché risultavano offensive per gli ospiti del podcast, che venivano così messi in secondo piano. A sorpresa, Luis Sal aveva risposto al video di Fedez con un altro video - da cui si è originato il tormentone Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, dato che nella questione si era intromessa anche la mamma del rapper - e aveva svelato la sua versione dei fatti.

Proprio in occasione del concerto, Fedez ha perciò deciso di lanciare una sottile frecciatina all'ex amico, commentando dal palco:

"Ora ho una serie di amici che salgono sul palco. Non tanti perché non me ne sono rimasti molti."

Chissà se Luis Sal risponderà alle frecciatine del rapper o lascerà cadere tutto nel vuoto, per evitare di alimentare un'inutile polemica.